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MaTMFI_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
VladMsk, contact@mqlsoft.com
Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
input uint HighLevel=60; //уровень перекупленности input uint MiddleLevel=50; //серелина диапазона input uint LowLevel=40; //уровень перепроданности
Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud
По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"Candle shadow percent histogram
Гистограмма отношение тела свечи к её тени
Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахMaTMFI_HTF
Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах