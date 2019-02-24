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Индикаторы

MaTMFI_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
3171
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

VladMsk, contact@mqlsoft.com

Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint HighLevel=60;                                 //уровень перекупленности
input uint MiddleLevel=50;                               //серелина диапазона
input uint LowLevel=40;                                  //уровень перепроданности

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud

Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud

Elder-Ray DEMA Elder-Ray DEMA

По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"

Candle shadow percent histogram Candle shadow percent histogram

Гистограмма отношение тела свечи к её тени

MaTMFI_Cloud_HTF MaTMFI_Cloud_HTF

Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

MaTMFI_HTF MaTMFI_HTF

Индикатор MaTMFI и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах