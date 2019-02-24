Реальный автор:

VladMsk, contact@mqlsoft.com



Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

input uint HighLevel= 60 ; input uint MiddleLevel= 50 ; input uint LowLevel= 40 ;

Файл индикатора использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh, подробное описание работы с которым было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".







Рис.1. Индикатор MaTMFI_Cloud

