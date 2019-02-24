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Советники

Elder-Ray DEMA - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2509
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Советник выполнен по мотивам статьи Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power). Внесены изменения:

  • вместо трендового индикатора iMA (Moving Average, MA) используется iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)
  • отказ от работы отложенными ордерами - при поступлении сигнала сразу открывается позиция
  • используется торговый движок 2.004


Принцип работы

Правила для покупки

  • тенденция идет вверх (ориентируемся по индикатору DEMA)
  • индекс силы медведей (Bears Power) ниже нуля, но повышается

Правила для продажи

  • тенденция идет вниз (опираемся на показания индикатора DEMA)
  • индекс силы быков (Bulls Power) выше нуля, но падает
Пример открытия BUY и SELL:

Elder-Ray DEMA

В данном советнике по-умолчанию изменены такие настройки: Стоп лосс и Тейк профит выключены, поиск торгового сигнала только на новом баре, разрешена только одна позиции и принудительное закрытие противоположной позиции при получении торгового сигнала. Подробнее об этих настройках можно прочитать ниже.


Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Candle shadow percent histogram Candle shadow percent histogram

    Гистограмма отношение тела свечи к её тени

    iDEMA Crossing iMACD Filter iDEMA Crossing iMACD Filter

    Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD

    MaTMFI_Cloud MaTMFI_Cloud

    Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

    MaTMFI_Cloud_HTF MaTMFI_Cloud_HTF

    Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах