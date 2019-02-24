Elder-Ray DEMA

Советник выполнен по мотивам статьи Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power). Внесены изменения:

вместо трендового индикатора iMA (Moving Average, MA) используется iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)

отказ от работы отложенными ордерами - при поступлении сигнала сразу открывается позиция

используется торговый движок 2.004





Принцип работы



Правила для покупки

тенденция идет вверх (ориентируемся по индикатору DEMA)

индекс силы медведей (Bears Power) ниже нуля, но повышается

Правила для продажи тенденция идет вниз (опираемся на показания индикатора DEMA)

индекс силы быков (Bulls Power) выше нуля, но падает Пример открытия BUY и SELL:





В данном советнике по-умолчанию изменены такие настройки: Стоп лосс и Тейк профит выключены, поиск торгового сигнала только на новом баре, разрешена только одна позиции и принудительное закрытие противоположной позиции при получении торгового сигнала. Подробнее об этих настройках можно прочитать ниже.





Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").