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Elder-Ray DEMA - эксперт для MetaTrader 5
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Советник выполнен по мотивам статьи Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power). Внесены изменения:
- вместо трендового индикатора iMA (Moving Average, MA) используется iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)
- отказ от работы отложенными ордерами - при поступлении сигнала сразу открывается позиция
- используется торговый движок 2.004
Принцип работы
Правила для покупки
- тенденция идет вверх (ориентируемся по индикатору DEMA)
- индекс силы медведей (Bears Power) ниже нуля, но повышается
Правила для продажи
- тенденция идет вниз (опираемся на показания индикатора DEMA)
- индекс силы быков (Bulls Power) выше нуля, но падает
В данном советнике по-умолчанию изменены такие настройки: Стоп лосс и Тейк профит выключены, поиск торгового сигнала только на новом баре, разрешена только одна позиции и принудительное закрытие противоположной позиции при получении торгового сигнала. Подробнее об этих настройках можно прочитать ниже.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Гистограмма отношение тела свечи к её тениiDEMA Crossing iMACD Filter
Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD
Индикатор MaTMFI, выполненный в виде цветного облака с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиMaTMFI_Cloud_HTF
Индикатор MaTMFI_Cloud с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах