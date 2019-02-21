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Индикаторы

Pattern Support Resistance Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
5172
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support ResistanceВ момент рождения нового бара сравниваются High и Low баров #2 и #1. Если Low бара #2 примерно равен Low бара #1 и при этом бар #1 бычий - значит это сигнал к открытию позиции Buy. Если High бара #2 примерно равен High бара #1 и при этом бар #1 медвежий - значит это сигнал к открытию позиции Sell.

Работает только на новом баре, поэтому к ресурсам не требователен.

Pattern Support Resistance Indicator


Имеет два индикаторных буфера - для BUY и SELL сигналов:

Pattern Support Resistance Indicator


Support_and_Resistance_Line_HTF Support_and_Resistance_Line_HTF

Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Support_And_Resistance_Line Support_And_Resistance_Line

Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.

iDEMA Crossing iMACD Filter iDEMA Crossing iMACD Filter

Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD

Candle shadow percent histogram Candle shadow percent histogram

Гистограмма отношение тела свечи к её тени