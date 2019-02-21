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Pattern Support Resistance Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance: В момент рождения нового бара сравниваются High и Low баров #2 и #1. Если Low бара #2 примерно равен Low бара #1 и при этом бар #1 бычий - значит это сигнал к открытию позиции Buy. Если High бара #2 примерно равен High бара #1 и при этом бар #1 медвежий - значит это сигнал к открытию позиции Sell.
Работает только на новом баре, поэтому к ресурсам не требователен.
Имеет два индикаторных буфера - для BUY и SELL сигналов:
Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахSupport_And_Resistance_Line
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.
Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACDCandle shadow percent histogram
Гистограмма отношение тела свечи к её тени