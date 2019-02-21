Pattern Support Resistance Indicator

Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance: В момент рождения нового бара сравниваются High и Low баров #2 и #1. Если Low бара #2 примерно равен Low бара #1 и при этом бар #1 бычий - значит это сигнал к открытию позиции Buy. Если High бара #2 примерно равен High бара #1 и при этом бар #1 медвежий - значит это сигнал к открытию позиции Sell.

Работает только на новом баре, поэтому к ресурсам не требователен.





Имеет два индикаторных буфера - для BUY и SELL сигналов:







