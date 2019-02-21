CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

iDEMA Crossing iMACD Filter - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2941
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Стратегия по пересечению двух iDEMA  (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD. Идея взята в теме Very Simple and Powerful EMA Crossing Strategy.

Принцип работы

Идея данной торговой системы немного перекликается с принципом "Три экрана" Элдера: текущий таймфрейм для торговли H4, а пересечение двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA)  ищется на более старшем таймфрейме - в данном случае на W1. Если на W1 недавно было пересечение двух iDEMA и цена выше этих двух индикаторов 

iDEMA Crossing iMACD Filter

(на рисунке выше это бар 2018.02.18 или 2018.02.25) - тогда можно переходить к поиску сигнала на таймфрейме H4.

На таймфрейме H4 также ищем недавнее пересечение и момент кода цена станет выше двух iDEMA, при этом iMACD должен быть в "зелёной зоне", то есть выше нуля:

iDEMA Crossing iMACD Filter

В данной версии советника Стоп лосс постоянный - задаётся через "Stop Loss".


Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

  • трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
  • трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

    Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

    Pattern Support Resistance Indicator Pattern Support Resistance Indicator

    Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance

    Support_and_Resistance_Line_HTF Support_and_Resistance_Line_HTF

    Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

    Candle shadow percent histogram Candle shadow percent histogram

    Гистограмма отношение тела свечи к её тени

    Elder-Ray DEMA Elder-Ray DEMA

    По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"