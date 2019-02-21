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iDEMA Crossing iMACD Filter - эксперт для MetaTrader 5
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Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD. Идея взята в теме Very Simple and Powerful EMA Crossing Strategy.
Принцип работы
Идея данной торговой системы немного перекликается с принципом "Три экрана" Элдера: текущий таймфрейм для торговли H4, а пересечение двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) ищется на более старшем таймфрейме - в данном случае на W1. Если на W1 недавно было пересечение двух iDEMA и цена выше этих двух индикаторов
(на рисунке выше это бар 2018.02.18 или 2018.02.25) - тогда можно переходить к поиску сигнала на таймфрейме H4.
На таймфрейме H4 также ищем недавнее пересечение и момент кода цена станет выше двух iDEMA, при этом iMACD должен быть в "зелёной зоне", то есть выше нуля:
В данной версии советника Стоп лосс постоянный - задаётся через "Stop Loss".
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support ResistanceSupport_and_Resistance_Line_HTF
Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Гистограмма отношение тела свечи к её тениElder-Ray DEMA
По мотивам статьи "Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)"