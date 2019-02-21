iDEMA Crossing iMACD Filter

Стратегия по пересечению двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) и фильтра iMACD. Идея взята в теме Very Simple and Powerful EMA Crossing Strategy.

Принцип работы



Идея данной торговой системы немного перекликается с принципом "Три экрана" Элдера: текущий таймфрейм для торговли H4, а пересечение двух iDEMA (Double Exponential Moving Average, DEMA) ищется на более старшем таймфрейме - в данном случае на W1. Если на W1 недавно было пересечение двух iDEMA и цена выше этих двух индикаторов





(на рисунке выше это бар 2018.02.18 или 2018.02.25) - тогда можно переходить к поиску сигнала на таймфрейме H4.

На таймфрейме H4 также ищем недавнее пересечение и момент кода цена станет выше двух iDEMA, при этом iMACD должен быть в "зелёной зоне", то есть выше нуля:

В данной версии советника Стоп лосс постоянный - задаётся через "Stop Loss".





Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:

трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing and signal должен быть больше или равен "10")

должен быть больше или равен "10") трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing and signal должен быть меньше "10")





Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").