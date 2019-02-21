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Support_And_Resistance_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Дмитрий
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals. Уровни поддержки строятся на уровне фракталов вниз, а уровни сопротивления - фракталов вверх.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в CodeBase на mql4.com 11.08.2006.
Рис.1. Индикатор Support_And_Resistance_Line
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Line_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахPattern Support Resistance Indicator
Индикатор на основе торговых сигналов советника Pattern Support Resistance