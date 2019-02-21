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Индикаторы

Support_and_Resistance_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
6973
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Support_and_Resistance.ex5.


Рис.1. Индикатор Support_and_Resistance_Line_HTF

Рис.1. Индикатор Support_and_Resistance_Line_HTF

Support_And_Resistance_Line Support_And_Resistance_Line

Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr с отрисовкой фибо-уровней значками и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Pattern Support Resistance Indicator Pattern Support Resistance Indicator

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