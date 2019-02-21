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Support_and_Resistance_Line_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Support_and_Resistance с отрисовкой фибо-уровней линиями и с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Support_and_Resistance.ex5.
Рис.1. Индикатор Support_and_Resistance_Line_HTF
Support_And_Resistance_Line
Индикатор Support and Resistance отображает уровни поддержки и сопротивления на основе индикатора Fractals.Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_x7_Stat_Full_Arr_HTF
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