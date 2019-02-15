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Индикаторы

Pan PrizMA leverage 72 - индикатор для MetaTrader 4

Aleksey Panfilov
Aleksey Panfilov

Aleksey Panfilov

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16 кодов 6 тем 395 комментариев
Просмотров:
6217
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию  экстраполирует в виде участка заданной функции (перерисовывается для визуализации построения) полиномами 1-4 степеней. 

С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Внешние переменные:


line_power - степень полинома экстраполированной линии;

leverage - плечо снятия значения для результирующей линии;

line1_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;

Пример использования.


Reaction Reaction

Без индикаторный торговый робот.

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.

cm manual grid cm manual grid

Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движения

My Color Levels with Alerts My Color Levels with Alerts

Индикатор ручных уровней с алертами