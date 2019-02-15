Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции (перерисовывается для визуализации построения) полиномами 1-4 степеней.

С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Внешние переменные:





line_power - степень полинома экстраполированной линии;

leverage - плечо снятия значения для результирующей линии;

line1_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;

Пример использования.



