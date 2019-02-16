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cm manual grid - эксперт для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
25884
Рейтинг:
(43)
Опубликован:
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Кнопки советника.

manual grid

  • «Buy Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на продажу
  • «Sell Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на покупку
  • «Buy Limit»- открывать сеть отложенных лимит ордеров на продажу
  • «Sell Limit» — открывать сеть отложенных лимит ордеров на покупку
  • «Close Buy» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку
  • «Close Sell» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу
  • «Close» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций
  • «Tral Profit» — кнопка при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от TralStart
  • «Отключение после взятия профита» — кнопка при нажатии которой советник после взятия профита отожмет все кнопки ордеров и сети не будут выставляться пока снова их не нажать.


Настройки советника:

  • MaxBuy -максимальное кол-во Buy
  • MaxSell -максимальное кол-во Sell
  • OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop
  • OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop
  • OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit
  • OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit
  • StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop
  • StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop
  • StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit
  • StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit
  • Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле
  • LotPlus — добавка к начальному лоту
  • K_Lot — Коэффициент увеличения
  • CloseProfitB — закрываем buy при достижении профита
  • CloseProfitS — закрываем sell при достижении профита
  • ProfitClose — закрываем все при достижении профита
  • TralStart — старт трала при достижении профита
  • TralClose — закрывать все после отката на
  • slippage — проскальзывание
  • Magic — магик ордеров, если -1 то подхватит все
  • X — смещение панели по горизонтали
  • Y — смещение панели по вертикали
  • TradeOFF — отключение торговли после взятия прибыли

Особенности закрытия ордеров

Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные, начиная с самых больших объемов а потом отложки..


Фиксация прибыли 2-ва способа:

ProfitClose — прибыль в валюте депозита ( например ставим 100$ при достижении общей прибыли сетки 100$ , она закроется)

TralStart — профит для старта трала в валюте депозита например 50$

TralClose — закрывается при снижении прибыли например те же 20$

Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при 40$ профита. 

Pan PrizMA leverage 72 Pan PrizMA leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Reaction Reaction

Без индикаторный торговый робот.

My Color Levels with Alerts My Color Levels with Alerts

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ArrayZigZag ArrayZigZag

Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4