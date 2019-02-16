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cm manual grid - эксперт для MetaTrader 4
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Кнопки советника.
- «Buy Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на продажу
- «Sell Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на покупку
- «Buy Limit»- открывать сеть отложенных лимит ордеров на продажу
- «Sell Limit» — открывать сеть отложенных лимит ордеров на покупку
- «Close Buy» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку
- «Close Sell» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу
- «Close» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций
- «Tral Profit» — кнопка при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от TralStart
- «Отключение после взятия профита» — кнопка при нажатии которой советник после взятия профита отожмет все кнопки ордеров и сети не будут выставляться пока снова их не нажать.
Настройки советника:
- MaxBuy -максимальное кол-во Buy
- MaxSell -максимальное кол-во Sell
- OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop
- OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop
- OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit
- OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit
- StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop
- StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop
- StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit
- StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit
- Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле
- LotPlus — добавка к начальному лоту
- K_Lot — Коэффициент увеличения
- CloseProfitB — закрываем buy при достижении профита
- CloseProfitS — закрываем sell при достижении профита
- ProfitClose — закрываем все при достижении профита
- TralStart — старт трала при достижении профита
- TralClose — закрывать все после отката на
- slippage — проскальзывание
- Magic — магик ордеров, если -1 то подхватит все
- X — смещение панели по горизонтали
- Y — смещение панели по вертикали
- TradeOFF — отключение торговли после взятия прибыли
Особенности закрытия ордеров
Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные, начиная с самых больших объемов а потом отложки..
Фиксация прибыли 2-ва способа:
ProfitClose — прибыль в валюте депозита ( например ставим 100$ при достижении общей прибыли сетки 100$ , она закроется)
TralStart — профит для старта трала в валюте депозита например 50$
TralClose — закрывается при снижении прибыли например те же 20$
Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при 40$ профита.
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.Reaction
Без индикаторный торговый робот.
Индикатор ручных уровней с алертамиArrayZigZag
Класс ArrayZigZag является классом динамического массива переменных типа значения вершин индикатора ZigZag.mql4. Это пример использования класса CList из стандартной библиотекой MQL4