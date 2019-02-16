Кнопки советника.





«Buy Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на продажу

«Sell Stop» — открывать сеть отложенных стоп ордеров на покупку

«Buy Limit»- открывать сеть отложенных лимит ордеров на продажу

«Sell Limit» — открывать сеть отложенных лимит ордеров на покупку

«Close Buy» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на покупку

«Close Sell» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций на продажу

«Close» — кнопка закрытия всей сети и всех открытых позиций

«Tral Profit» — кнопка при нажатии которой советник будет тралить профит всех позиций начиная от TralStart

«Отключение после взятия профита» — кнопка при нажатии которой советник после взятия профита отожмет все кнопки ордеров и сети не будут выставляться пока снова их не нажать.





Настройки советника:

MaxBuy -максимальное кол-во Buy

MaxSell -максимальное кол-во Sell

OrdersBuyStop — кол-во ордеров сети BuyStop

OrdersSellStop — кол-во ордеров сети SellStop

OrdersBuyLimit — кол-во ордеров сети BuyLimit

OrdersSellLimit — кол-во ордеров сети SellLimit

StepBuyStop — шаг ордеров сети BuyStop

StepSellStop — шаг ордеров сети SellStop

StepBuyLimit — шаг ордеров сети BuyLimit

StepSellLimit — шаг ордеров сети SellLimit

Lot — лот первого ордера от цены, далее по формуле

LotPlus — добавка к начальному лоту

K_Lot — Коэффициент увеличения

CloseProfitB — закрываем buy при достижении профита

CloseProfitS — закрываем sell при достижении профита

ProfitClose — закрываем все при достижении профита

TralStart — старт трала при достижении профита

TralClose — закрывать все после отката на

slippage — проскальзывание

Magic — магик ордеров, если -1 то подхватит все

X — смещение панели по горизонтали

Y — смещение панели по вертикали

TradeOFF — отключение торговли после взятия прибыли

Особенности закрытия ордеров

Сначала советник пытается закрыть все ордера встречно, потом закрываем рыночные, начиная с самых больших объемов а потом отложки..





Фиксация прибыли 2-ва способа:

ProfitClose — прибыль в валюте депозита ( например ставим 100$ при достижении общей прибыли сетки 100$ , она закроется)

TralStart — профит для старта трала в валюте депозита например 50$

TralClose — закрывается при снижении прибыли например те же 20$

Прибыль достигла 50, включился трал, прибыль продолжила расти до 60, потом откатилась на 20 и все закрылось при 40$ профита.