Советник без индикаторный, рабочий период для советника не имеет значения. Торговля происходит на основе анализа находящихся в рынке открытых ордеров и позиций.

Настройки советника:

TakeProfit - уровень прибыли №1

Lock_Level - расстояние ордера №1

koef_l - коэффициент умножения №1

TakeProfit_Av - уровень прибыли №2

AV_Level - расстояние ордера №2

OR_Level - расстояние ордера №3

koef_av - коэффициент умножения №2

lot_digits - количество знаков после запятой в размере лота

Lotos - лот

NumberOfTry - количество торговых попыток

Slippage - максимальное проскальзывание

MagicNumber - магический номер ордеров