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Reaction - эксперт для MetaTrader 4
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Советник без индикаторный, рабочий период для советника не имеет значения. Торговля происходит на основе анализа находящихся в рынке открытых ордеров и позиций.
Настройки советника:
- TakeProfit - уровень прибыли №1
- Lock_Level - расстояние ордера №1
- koef_l - коэффициент умножения №1
- TakeProfit_Av - уровень прибыли №2
- AV_Level - расстояние ордера №2
- OR_Level - расстояние ордера №3
- koef_av - коэффициент умножения №2
- lot_digits - количество знаков после запятой в размере лота
- Lotos - лот
- NumberOfTry - количество торговых попыток
- Slippage - максимальное проскальзывание
- MagicNumber - магический номер ордеров
cm ea StopOrdersTrendLine
Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.cm ind timebox
Индикатор выделяет временную зону
Pan PrizMA leverage 72
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.cm manual grid
Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движения