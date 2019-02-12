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Советники

Reaction - эксперт для MetaTrader 4

Iurii Tokman
Iurii Tokman

Iurii Tokman

4.6 (52)
Авторские работы для автоматизации торговли на рынке форекс - советники, эксперты, торговые роботы, индикаторы, торговые стратегии, скрипты, функции, библиотеки.
Предоставляю возможность создания программ с использованием языка программирования mql4 и mql5 для торговых платформ metatrader.
86 продуктов 188 кодов 36 тем 2060 комментариев
Просмотров:
16043
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Советник без индикаторный, рабочий период для советника не имеет значения. Торговля происходит на основе анализа находящихся в рынке открытых ордеров и позиций.

Настройки советника:

  • TakeProfit - уровень прибыли №1
  • Lock_Level - расстояние ордера №1
  • koef_l - коэффициент умножения №1
  • TakeProfit_Av - уровень прибыли №2
  • AV_Level - расстояние ордера №2
  • OR_Level - расстояние ордера №3
  • koef_av - коэффициент умножения №2
  • lot_digits - количество знаков после запятой в размере лота
  • Lotos - лот
  • NumberOfTry - количество торговых попыток
  • Slippage - максимальное проскальзывание 
  • MagicNumber  - магический номер ордеров

эксперт торговый робот test

test эксперт торговый робот

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.

cm ind timebox cm ind timebox

Индикатор выделяет временную зону

Pan PrizMA leverage 72 Pan PrizMA leverage 72

Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

cm manual grid cm manual grid

Советник выставляет сети и помогает собирать профит с любого движения