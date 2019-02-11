Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
cm ea StopOrdersTrendLine - эксперт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6822
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Советник ставит отложенный ордер (со стопом и профитом) на определенном расстоянии от трендовой линии. (DistanceFromLine)
Затем при срабатывании ордера и по прошествии определенных пунктов (PartualCloseDistance) закрывает часть позиции и переводит остаток в безубыток плюс (BE_plusPunkts) пунктов.
При запуске советника появляются две кнопки Buy, Sell, чтобы можно было включать Buy или Sell отдельно, или вместе.
При нажатии на кнопку Buy появляется синяя трендовая линия, которую можно как угодно перемещать и сверху которой на определенной дистанции ставится BuyStop. Пунктирная линия того же цвета показывает траекторию перемещения стоп ордера.
Кнопка Sell чертит красную линию и ставит SellStop снизу этой линии.
Параметры:
- input int DistanceFromLine = 100; //Расстояние выставления отложенного ордера от линии
- input int Stoploss = 350;
- input int Takeprofit = 500;
- input int PartualCloseDistance = 120; //Дистанцию когда закрывать часть позиции
- input double PartualCloseLot = 0.02; //Количество лотов позиции, которые нужно закрыть
- input int BE_Trigger = 100; //Когда переводить в безубыток
- input int BE_plusPunkts = 25; //Насколько пунктов ставить в безубыток
- input double Lots = 0.1;
- sinput int Magic = 100;
- sinput bool UseSound = True; // Использовать звуковой сигнал
- sinput string SoundSuccess = «ok.wav»; // Звук включения сделки
Индикатор выделяет временную зонуMovepos - советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.
Советник перемещает отложенный ордер на указанное количество пунктов после появления указанного количества свечей.
Без индикаторный торговый робот.Pan PrizMA leverage 72
Строит скользящую линию полиномом 4 степени. Экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.