Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Trailing Equity - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 3663
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи - Vladimir Khlystov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Работает с графическими объектами OBJ_LABEL.
Советник сам не открывает позиции - советник только отслеживает Equity торгового счёта и выполняет Трейлинг по Equity. Работает для всех символов и всех Magic number's.
Имеет всего три параметра:
- Trailing start, in % - процент прибыли по Equity для старта трейлинга
- Rollback for all closing, in % - процент отката по Equity для закрытия всех позиций
- Magic number - уникальный идентификатор эксперта "Trailing Equity"
Как это работает: при старте советника (или когда нет позиций) рассчитывается коридор для Equity: верхнее и нижнее значения. Как только Equity торгового счёта станет больше половины коридора - включается режим Трейлинга.
Дальше могут два сценария:
- Equity торгового счёта начнёт снижаться и достигнет нижнего значения - значит закрываем все позиции
- Equity торгового счёта продолжит рост и превысит верхнее значение - значит пересчитаем коридор для Equity
Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиColorRVI_X20
Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности
Торговля по индикатору iEnvelopes (Envelopes)Tokarev 2
Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.