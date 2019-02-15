Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Работает с графическими объектами OBJ_LABEL.

Советник сам не открывает позиции - советник только отслеживает Equity торгового счёта и выполняет Трейлинг по Equity. Работает для всех символов и всех Magic number's.

Имеет всего три параметра:

Trailing start, in % - процент прибыли по Equity для старта трейлинга

- процент прибыли по Equity для старта трейлинга Rollback for all closing, in % - процент отката по Equity для закрытия всех позиций

- процент отката по Equity для закрытия всех позиций Magic number - уникальный идентификатор эксперта "Trailing Equity"

Как это работает: при старте советника (или когда нет позиций) рассчитывается коридор для Equity: верхнее и нижнее значения. Как только Equity торгового счёта станет больше половины коридора - включается режим Трейлинга.

Дальше могут два сценария:

Equity торгового счёта начнёт снижаться и достигнет нижнего значения - значит закрываем все позиции Equity торгового счёта продолжит рост и превысит верхнее значение - значит пересчитаем коридор для Equity



