CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Trailing Equity - эксперт для MetaTrader 5

cmillion
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3663
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Vladimir Khlystov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Работает с графическими объектами OBJ_LABEL.

Советник сам не открывает позиции - советник только отслеживает Equity торгового  счёта и выполняет Трейлинг по Equity. Работает для всех символов и всех Magic number's.

Имеет всего три параметра:

  • Trailing start, in % - процент прибыли по Equity для старта трейлинга
  • Rollback for all closing, in % - процент отката по Equity для закрытия всех позиций
  • Magic number - уникальный идентификатор эксперта "Trailing Equity"

Как это работает: при старте советника (или когда нет позиций) рассчитывается коридор для Equity: верхнее и нижнее значения. Как только Equity торгового счёта станет больше половины коридора - включается режим Трейлинга. 

Дальше могут два сценария:

  1. Equity торгового счёта начнёт снижаться и достигнет нижнего значения - значит закрываем все позиции
  2. Equity торгового счёта продолжит рост и превысит верхнее значение - значит пересчитаем коридор для Equity

Trailing Equity

ColorRVI_X20_Cloud ColorRVI_X20_Cloud

Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

ColorRVI_X20 ColorRVI_X20

Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

Forex Fraus M1 iEnvelopes Forex Fraus M1 iEnvelopes

Торговля по индикатору iEnvelopes (Envelopes)

Tokarev 2 Tokarev 2

Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.