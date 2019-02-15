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Индикаторы

ColorRVI_X20 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2283
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

//+-----------------------------------+
//| Входные параметры индикатора      |
//+-----------------------------------+
input uint StartRVIPeriod=5;                       // стартовый период
input uint  step = 1;                              // шаг периода
input double               HighLevel=+0.15;        // уровень перекупленности
input double               MidLevel=0.0;           // уровень середины
input double               LowLevel=-0.15;         // уровень перепроданности

Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20

Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20

PanPrizMA leverage 72 PanPrizMA leverage 72

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

Nonfarm Payrolls Nonfarm Payrolls

Размещение отложенных Stop ордеров в пятницу.

ColorRVI_X20_Cloud ColorRVI_X20_Cloud

Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

Trailing Equity Trailing Equity

Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABEL