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ColorRVI_X20 - индикатор для MetaTrader 5
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Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
//+-----------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+-----------------------------------+ input uint StartRVIPeriod=5; // стартовый период input uint step = 1; // шаг периода input double HighLevel=+0.15; // уровень перекупленности input double MidLevel=0.0; // уровень середины input double LowLevel=-0.15; // уровень перепроданности
Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.Nonfarm Payrolls
Размещение отложенных Stop ордеров в пятницу.
Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданностиTrailing Equity
Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABEL