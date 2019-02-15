Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

input uint StartRVIPeriod= 5 ; input uint step = 1 ; input double HighLevel=+ 0.15 ; input double MidLevel= 0.0 ; input double LowLevel=- 0.15 ;





Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20