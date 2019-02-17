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Советники

Tokarev 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3248
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Развитие первой версии Tokarev. Новое в версии 2: теперь уровни можно задавать или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии.

Принцип работы

Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.

Уровни задаются ОДНИМ из двух способов: или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии. Если используется второй способ, то необходимо соблюсти условия:

  • в параметре "Prices ("" -> used HLine)" стереть все знаки
  • нанести на график три горизонтальные линии, причём имена линий должны соответствовать параметрам "HLine "Support" name"", "HLine "Resistance" name"" и "HLine "Resistance_1" name"".

Tokarev

После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.

Если используется способ задания уровней через линии, то после замирания советника достаточно передвинуть линии и снова запустить советник.

Систему рекомендуется применять при ручной торговле.

Forex Fraus M1 iEnvelopes Forex Fraus M1 iEnvelopes

Торговля по индикатору iEnvelopes (Envelopes)

Trailing Equity Trailing Equity

Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABEL

ColorRVI_X20_HTF ColorRVI_X20_HTF

Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

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Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах