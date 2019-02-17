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Tokarev 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии Tokarev. Новое в версии 2: теперь уровни можно задавать или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии.
Принцип работы
Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.
Уровни задаются ОДНИМ из двух способов: или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии. Если используется второй способ, то необходимо соблюсти условия:
- в параметре "Prices ("" -> used HLine)" стереть все знаки
- нанести на график три горизонтальные линии, причём имена линий должны соответствовать параметрам "HLine "Support" name"", "HLine "Resistance" name"" и "HLine "Resistance_1" name"".
После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.
Если используется способ задания уровней через линии, то после замирания советника достаточно передвинуть линии и снова запустить советник.
Систему рекомендуется применять при ручной торговле.
Торговля по индикатору iEnvelopes (Envelopes)Trailing Equity
Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABEL
Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorRVI_X20_Cloud_HTF
Индикатор ColorRVI_X20_Cloud с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах