Развитие первой версии Tokarev. Новое в версии 2: теперь уровни можно задавать или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии.

Принцип работы

Советник имеет три цены (на рисунке эти цены показаны линиями "Support", "Resistance" и "Resistanve 1") - по пробитии которых открываются позиции. Открытие происходит по рынку, отложенные ордера не используются.

Уровни задаются ОДНИМ из двух способов: или через параметр "Prices" или предварительно нанеся на график три горизонтальные линии. Если используется второй способ, то необходимо соблюсти условия:

в параметре " Prices ("" -> used HLine) " стереть все знаки

" стереть все знаки нанести на график три горизонтальные линии, причём имена линий должны соответствовать параметрам "HLine "Support" name"", "HLine "Resistance" name"" и "HLine "Resistance_1" name"".





После открытия всех трёх позиций советник замирает - выполняется только Трейлинг. Для активации советника необходимо снова задать три цены. Цены задаются в текстовом формате, например так: "1.13578,1.13206,1.12601" - в качестве разделителя используется запятая, пробелы и остальные знаки недопустимы. Порядок цен не важен - если преобразование их текста в цены будет удачным, то цены будут отсортированы по-убыванию - так как изображено на рисунке.

Если используется способ задания уровней через линии, то после замирания советника достаточно передвинуть линии и снова запустить советник.

Систему рекомендуется применять при ручной торговле.