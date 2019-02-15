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ColorRVI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint StartRVIPeriod=5; // стартовый период input uint step = 1; // шаг периода input double HighLevelM=+0.500; // уровень максимальной перекупленности input double HighLevel=+0.150; // уровень перекупленности input double MidLevel=0; // уровень середины input double LowLevel=-0.150; // уровень перепроданности input double LowLevelM=-0.500; // уровень минимальной перепроданности
При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20_Cloud
Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиPanPrizMA leverage 72
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
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