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Индикаторы

ColorRVI_X20_Cloud - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1929
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности. Размер и положение заливки меняется входными параметрами

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input uint StartRVIPeriod=5;                       // стартовый период
input uint  step = 1;                              // шаг периода
input double              HighLevelM=+0.500;       // уровень максимальной перекупленности
input double              HighLevel=+0.150;        // уровень перекупленности
input double              MidLevel=0;              // уровень середины
input double              LowLevel=-0.150;         // уровень перепроданности
input double              LowLevelM=-0.500;        // уровень минимальной перепроданности

При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, которая идёт под вторыми номером в цветовой закладке Входных параметров индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.

Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20_Cloud

Рис.1. Индикатор ColorRVI_X20_Cloud

ColorRVI_X20 ColorRVI_X20

Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности

PanPrizMA leverage 72 PanPrizMA leverage 72

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

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