CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Forex Fraus M1 iEnvelopes - эксперт для MetaTrader 5

Dima-Z
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2911
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - Dmitriy Zaytsev

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Если цена вышла за пределы верхней границы конверта - это часто означает экстремальный выброс и цена скорее всего возвратится назад. Аналогично и с пробитием вниз нижней границы.

Торговые сигналы получают на основании значений индикатора iEnvelopes (Envelopes). Обратите внимание: для каждого символа и ОСОБЕННО для каждого таймфрейма ОГРОМНОЕ значение имеет параметр Envelopes: deviation of boundaries from the midline (in percents)!


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.

Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется. 

Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").


Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала


    Для данной стратегии на таймфрейме H1 символ оказался очень важен. Например на EURUSD, H1 просто не работает, а вот на USDCAD, H1 много хороших результатов, например этот:

    Forex Fraus M1 iEnvelopes

    Trailing Equity Trailing Equity

    Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABEL

    ColorRVI_X20_Cloud ColorRVI_X20_Cloud

    Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности

    Tokarev 2 Tokarev 2

    Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.

    ColorRVI_X20_HTF ColorRVI_X20_HTF

    Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах