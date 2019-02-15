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Forex Fraus M1 iEnvelopes - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Dmitriy Zaytsev
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Если цена вышла за пределы верхней границы конверта - это часто означает экстремальный выброс и цена скорее всего возвратится назад. Аналогично и с пробитием вниз нижней границы.
Торговые сигналы получают на основании значений индикатора iEnvelopes (Envelopes). Обратите внимание: для каждого символа и ОСОБЕННО для каждого таймфрейма ОГРОМНОЕ значение имеет параметр Envelopes: deviation of boundaries from the midline (in percents)!
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Трейлинг и поиск торгового сигнала может срабатывать или через N- секунд или только в момент рождения нового бара. Интервал Трейлинга в секундах задаётся в Trailing, in seconds, а интервал поиска торговых сигналов в Search signals, in seconds. Для этих двух параметров общее правило: если интервал задать меньше чем "10" - это означает работу ТОЛЬКО в момент рождения нового бара, если же интервал задать ровно или более "10" - это означает работу каждые "N" секунд.
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Для данной стратегии на таймфрейме H1 символ оказался очень важен. Например на EURUSD, H1 просто не работает, а вот на USDCAD, H1 много хороших результатов, например этот:
Трейлинг по Equity. Работа с OBJ_LABELColorRVI_X20_Cloud
Индикатор ColorRVI_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности
Торговая система на пробой поддержки и сопротивления. Ручное задание уровней цен. Развитие первой версии.ColorRVI_X20_HTF
Индикатор ColorRVI_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах