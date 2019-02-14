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PanPrizMA leverage 72 - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции (перерисовывается для визуализации построения) полиномами 1-4 степеней.
С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.
Внешние переменные:
line_power - степень полинома экстраполированной линии;
leverage - плечо снятия значения для результирующей линии;
line1_SHIFT - смещение результирующей линии экстраполированных значений;
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