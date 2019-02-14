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Советники

Nonfarm Payrolls - эксперт для MetaTrader 5

AM2
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2728
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Автор идеи - Andrey Kornishkin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Изначально предполагалось работать только в первую пятницу месяца - чтобы попытаться сыграть на новости "Non-Farm Employment Change". Но как понимаете это всего 12 сделок в год. Поэтому решено было работать в КАЖДУЮ пятницу.

Советник в пятницу, начиная с Start hour по End hour ждёт пока спред будет меньше Allowable spread. Как только эти условия выполняются - на расстоянии Distance от текущей цены выставляются отложенные stop ордера.

Когда один из ордеров сработает - второй будет поставлен на удаление.

Nonfarm Payrolls

При помощи параметров Use Buy stop и Use Sell stop можно отключать один из видов ордеров. Настройки Стоп лосс и Тейк профит раздельные для Buy stop и Sell stop отложенных ордеров.

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Grab Market Grab Market

Полуавтоматический эксперт. Ручной выбор в какую сторону работать.

ColorRSI_X20_Cloud_ZZ ColorRSI_X20_Cloud_ZZ

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

PanPrizMA leverage 72 PanPrizMA leverage 72

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.

ColorRVI_X20 ColorRVI_X20

Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности