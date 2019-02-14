Nonfarm Payrolls

Автор идеи - Andrey Kornishkin

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Изначально предполагалось работать только в первую пятницу месяца - чтобы попытаться сыграть на новости "Non-Farm Employment Change". Но как понимаете это всего 12 сделок в год. Поэтому решено было работать в КАЖДУЮ пятницу.

Советник в пятницу, начиная с Start hour по End hour ждёт пока спред будет меньше Allowable spread. Как только эти условия выполняются - на расстоянии Distance от текущей цены выставляются отложенные stop ордера.

Когда один из ордеров сработает - второй будет поставлен на удаление.

При помощи параметров Use Buy stop и Use Sell stop можно отключать один из видов ордеров. Настройки Стоп лосс и Тейк профит раздельные для Buy stop и Sell stop отложенных ордеров.

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").