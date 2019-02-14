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Nonfarm Payrolls - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Andrey Kornishkin
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Изначально предполагалось работать только в первую пятницу месяца - чтобы попытаться сыграть на новости "Non-Farm Employment Change". Но как понимаете это всего 12 сделок в год. Поэтому решено было работать в КАЖДУЮ пятницу.
Советник в пятницу, начиная с Start hour по End hour ждёт пока спред будет меньше Allowable spread. Как только эти условия выполняются - на расстоянии Distance от текущей цены выставляются отложенные stop ордера.
Когда один из ордеров сработает - второй будет поставлен на удаление.
При помощи параметров Use Buy stop и Use Sell stop можно отключать один из видов ордеров. Настройки Стоп лосс и Тейк профит раздельные для Buy stop и Sell stop отложенных ордеров.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Полуавтоматический эксперт. Ручной выбор в какую сторону работать.ColorRSI_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.ColorRVI_X20
Двадцать индикаторов RVI в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности