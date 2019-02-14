CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Grab Market - эксперт для MetaTrader 5

alex122
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2476
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Вручную необходимо определится с типом торговли: только BUY или только SELL (задаётся в Type trade). Объём позиции задаётся постоянным лотом (параметр Lots) - то есть в этом советнике нет варианта задания объёма позиции в процентах риска. 

На примере торговли BUY:

Цена проходит вверх расстояние Distance от последней открытой позиции BUY -  открываем позицию BUY объёмом Lots и так продолжаем пока цена идёт вверх. Если цена пройдёт вниз расстояние Distance от последней открытой позиции BUY -  открываем позицию BUY объёмом Lots *  Lot Coefficient

Grab Market

Позиции закрываются:

  1. по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит
  2. при достижении процента прибыли по средствам (параметр Equity Profit)
  3. при достижении процента убытка по средствам (параметр Equity Losing)

Если выбран параметр Equity Profit или Equity Losing, то точкой отсчёта средств является момент отсутствия позиций.


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Take ProfitStop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

ColorRSI_X20_Cloud_ZZ ColorRSI_X20_Cloud_ZZ

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

ColorMFI_X20_Cloud_ZZ ColorMFI_X20_Cloud_ZZ

Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

Nonfarm Payrolls Nonfarm Payrolls

Размещение отложенных Stop ордеров в пятницу.

PanPrizMA leverage 72 PanPrizMA leverage 72

Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.