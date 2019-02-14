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Grab Market - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - alex
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Вручную необходимо определится с типом торговли: только BUY или только SELL (задаётся в Type trade). Объём позиции задаётся постоянным лотом (параметр Lots) - то есть в этом советнике нет варианта задания объёма позиции в процентах риска.
На примере торговли BUY:
Цена проходит вверх расстояние Distance от последней открытой позиции BUY - открываем позицию BUY объёмом Lots и так продолжаем пока цена идёт вверх. Если цена пройдёт вниз расстояние Distance от последней открытой позиции BUY - открываем позицию BUY объёмом Lots * Lot Coefficient.
Позиции закрываются:
- по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит
- при достижении процента прибыли по средствам (параметр Equity Profit)
- при достижении процента убытка по средствам (параметр Equity Losing)
Если выбран параметр Equity Profit или Equity Losing, то точкой отсчёта средств является момент отсутствия позиций.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Take Profit, Stop Loss и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторовColorMFI_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов
Размещение отложенных Stop ордеров в пятницу.PanPrizMA leverage 72
Индикатор строит скользящую линию на базе интерполяции полиномом 4 степени. Построенную линию экстраполирует в виде участка заданной функции полиномами 1-4 степеней. С построенной линии снимается одно значение на каждом баре и строится линия экстраполированных значений, которая не перерисовывается.