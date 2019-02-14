Grab Market

Автор идеи - alex

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Вручную необходимо определится с типом торговли: только BUY или только SELL (задаётся в Type trade). Объём позиции задаётся постоянным лотом (параметр Lots) - то есть в этом советнике нет варианта задания объёма позиции в процентах риска.

На примере торговли BUY:

Цена проходит вверх расстояние Distance от последней открытой позиции BUY - открываем позицию BUY объёмом Lots и так продолжаем пока цена идёт вверх. Если цена пройдёт вниз расстояние Distance от последней открытой позиции BUY - открываем позицию BUY объёмом Lots * Lot Coefficient.





Позиции закрываются:

по срабатыванию Стоп лосс или Тейк профит при достижении процента прибыли по средствам (параметр Equity Profit) при достижении процента убытка по средствам (параметр Equity Losing)