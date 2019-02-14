Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorRSI_X20_Cloud_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2153
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов.
Рис.1. Индикатор ColorRSI_X20_Cloud_ZZ
ColorMFI_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторовColorWPR_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов
Grab Market
Полуавтоматический эксперт. Ручной выбор в какую сторону работать.Nonfarm Payrolls
Размещение отложенных Stop ордеров в пятницу.