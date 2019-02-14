Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Din с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов