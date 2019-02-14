Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorMFI_X20_Cloud_ZZ - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1840
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов.
Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud_ZZ
ColorWPR_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторовZigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF
Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
ColorRSI_X20_Cloud_ZZ
Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторовGrab Market
Полуавтоматический эксперт. Ручной выбор в какую сторону работать.