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Индикаторы

ColorMFI_X20_Cloud_ZZ - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
1840
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор ColorMFI_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов.

Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud_ZZ

Рис.1. Индикатор ColorMFI_X20_Cloud_ZZ

ColorWPR_X20_Cloud_ZZ ColorWPR_X20_Cloud_ZZ

Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat_HTF

Индикатор Zigzag2_R_Color_Fibo_Grand_xN_Stat с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

ColorRSI_X20_Cloud_ZZ ColorRSI_X20_Cloud_ZZ

Индикатор ColorRSI_X20_Cloud с добавлением зигзага, построенного на вершинах и впадинах самого быстрого из осцилляторов

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