Советник ставит отложенный ордер (со стопом и профитом) на определенном расстоянии от трендовой линии. (DistanceFromLine)

Затем при срабатывании ордера и по прошествии определенных пунктов (PartualCloseDistance) закрывает часть позиции и переводит остаток в безубыток плюс (BE_plusPunkts) пунктов.

При запуске советника появляются две кнопки Buy, Sell, чтобы можно было включать Buy или Sell отдельно, или вместе.

При нажатии на кнопку Buy появляется синяя трендовая линия, которую можно как угодно перемещать и сверху которой на определенной дистанции ставится BuyStop. Пунктирная линия того же цвета показывает траекторию перемещения стоп ордера.

Кнопка Sell чертит красную линию и ставит SellStop снизу этой линии.

Параметры:

input int DistanceFromLine = 100; //Расстояние выставления отложенного ордера от линии

input int Stoploss = 350;

input int Takeprofit = 500;

input int PartualCloseDistance = 120; //Дистанцию когда закрывать часть позиции

input double PartualCloseLot = 0.02; //Количество лотов позиции, которые нужно закрыть

input int BE_Trigger = 100; //Когда переводить в безубыток

input int BE_plusPunkts = 25; //Насколько пунктов ставить в безубыток

input double Lots = 0.1;

sinput int Magic = 100;

sinput bool UseSound = True; // Использовать звуковой сигнал

sinput string SoundSuccess = «ok.wav»; // Звук включения сделки



