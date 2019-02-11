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Советники

cm ea StopOrdersTrendLine - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Khlystov
Vladimir Khlystov

Vladimir Khlystov

3.8 (31)
Я программист MQL (терминалы MT4 и MT5)
Если Вас интересует автоторговля на форекс, то я могу Вам предложить готовые продукты или написать для Вас робота по Вашей стратегии.
мой сайт
https://cmillion.ru
36 продуктов 192 кода 1 тема 1099 комментариев
Просмотров:
2474
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Советник ставит отложенный ордер (со стопом и профитом) на определенном расстоянии от трендовой линии. (DistanceFromLine)
Затем при срабатывании ордера и по прошествии определенных пунктов (PartualCloseDistance) закрывает часть позиции и переводит остаток в безубыток плюс (BE_plusPunkts) пунктов.
При запуске советника появляются две кнопки Buy, Sell, чтобы можно было включать Buy или Sell отдельно, или вместе. 
При нажатии на кнопку Buy появляется синяя трендовая линия, которую можно как угодно перемещать и сверху которой на определенной дистанции ставится BuyStop. Пунктирная линия того же цвета показывает траекторию перемещения стоп ордера.
Кнопка Sell чертит красную линию и ставит SellStop снизу этой линии.

Параметры:

  • input int DistanceFromLine = 100; //Расстояние выставления отложенного ордера от линии
  • input int Stoploss = 350;
  • input int Takeprofit = 500;
  • input int PartualCloseDistance = 120; //Дистанцию когда закрывать часть позиции
  • input double PartualCloseLot = 0.02; //Количество лотов позиции, которые нужно закрыть
  • input int BE_Trigger = 100; //Когда переводить в безубыток
  • input int BE_plusPunkts = 25; //Насколько пунктов ставить в безубыток 
  • input double Lots = 0.1;
  • sinput int Magic = 100;
  • sinput bool UseSound = True; // Использовать звуковой сигнал
  • sinput string SoundSuccess = «ok.wav»; // Звук включения сделки

Советник для MT4 можно скачать здесь

В тестере МТ4 можно перемещать линии и таким образом отработать свою стратегию на истории, а потом торговать на любом терминале.


Option Theoretical Price Chart Option Theoretical Price Chart

Индикатор строит график теоретической цены Опциона.

Fenicks Fenicks

Небольшая сетка из Limit Отложенных ордеров.

TrendMFI_v1 TrendMFI_v1

Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями

TrendMFI_v1_HTF TrendMFI_v1_HTF

Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах