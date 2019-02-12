CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

TrendMFI_v1_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
Просмотров:
2633
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
TrendMFI_v1.mq5 (18.21 KB) просмотр
TrendMFI_v1_HTF.mq5 (23.9 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора TrendMFI_v1.ex5.


Рис.1. Индикатор TrendMFI_v1_HTF

Рис.1. Индикатор TrendMFI_v1_HTF

TrendMFI_v1 TrendMFI_v1

Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.

TrendDeMarker_v1 TrendDeMarker_v1

Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями

TrendDeMarker_v1_HTF TrendDeMarker_v1_HTF

Индикатор TrendDeMarker_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах