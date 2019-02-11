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Option Theoretical Price Chart - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор строит график теоретической цены Опциона, на основании цены базового актива и исторической волатильности. Историческая волатильность рассчитывается с помощью стандартного индикатора ATR. Дата экспирации берется от базового актива. Так же, можно задать в настройках своё значение волатильности и дату экспирации.
Входные параметры:
- Option_Typ - выбор типа опциона Call или Put;
- Strike - значение страйка опциона
- Select_Volatility - выбор типа волатильности, Historical - по индикатору ATR или Custom - задать своё значение в параметре Custom_Volatility
- Custom_Volatility - пользовательское значение волатильности
- AtrPeriod - период расчета индикатора ATR
- Select_Expiration - выбор способа задания даты экспирации, по текущему инструменту Futures_Expiration или задать свою дату Custom_Date
- Expiration_Date - пользовательская дата экспирации
cm ea StopOrdersTrendLine
Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.TrendMFI_v1
Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями