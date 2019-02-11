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Индикаторы

Option Theoretical Price Chart - индикатор для MetaTrader 5

Sergey Chalyshev
Sergey Chalyshev

Sergey Chalyshev

4.9 (23)
5 кодов 54 темы 2398 комментариев
Просмотров:
3685
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
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   Индикатор строит график теоретической цены Опциона, на основании цены базового актива и исторической волатильности. Историческая волатильность рассчитывается с помощью стандартного индикатора ATR. Дата экспирации берется от базового актива. Так же, можно задать в настройках своё значение волатильности и дату экспирации.


   Входные параметры:

  • Option_Typ - выбор типа опциона Call или Put;
  • Strike - значение страйка опциона
  • Select_Volatility - выбор типа волатильности, Historical  - по индикатору ATR или Custom - задать своё значение в параметре Custom_Volatility
  • Custom_Volatility - пользовательское значение волатильности
  • AtrPeriod - период расчета индикатора ATR
  • Select_Expiration - выбор способа задания даты экспирации, по текущему инструменту Futures_Expiration или задать свою дату Custom_Date
  • Expiration_Dateпользовательская дата экспирации




Fenicks Fenicks

Небольшая сетка из Limit Отложенных ордеров.

Tick rate Tick rate

Торговая стратегия на скорости тиков

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.

TrendMFI_v1 TrendMFI_v1

Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями