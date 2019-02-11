Индикатор строит график теоретической цены Опциона, на основании цены базового актива и исторической волатильности. Историческая волатильность рассчитывается с помощью стандартного индикатора ATR. Дата экспирации берется от базового актива. Так же, можно задать в настройках своё значение волатильности и дату экспирации.





Входные параметры:



Option_Typ - выбор типа опциона Call или Put;



- выбор типа опциона Call или Put; Strike - значение страйка опциона



- значение страйка опциона Select_Volatility - выбор типа волатильности, Historical - по индикатору ATR или Custom - задать своё значение в параметре Custom_Volatility



- выбор типа волатильности, Historical - по индикатору ATR или Custom - задать своё значение в параметре Custom_Volatility - пользовательское значение волатильности



- пользовательское значение волатильности AtrPeriod - период расчета индикатора ATR



- период расчета индикатора ATR Select_Expiration - выбор способа задания даты экспирации, по текущему инструменту Futures_Expiration или задать свою дату Custom_Date



- выбор способа задания даты экспирации, по текущему инструменту Futures_Expiration или задать свою дату Custom_Date Expiration_Date - пользовательская дата экспирации







