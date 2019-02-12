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TrendMFI_v1 - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
TrendLaboratory Ltd.
Осциллятор MFI с двумя сигнальными линиями.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint MFIPeriod=14; input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK; // объём input uint FastMAPeriod=9; input ENUM_MA_METHOD FastMAType=MODE_EMA; input uint SlowMAPeriod=45; input ENUM_MA_METHOD SlowMAType=MODE_EMA; input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор TrendMFI_v1
cm ea StopOrdersTrendLine
Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.Option Theoretical Price Chart
Индикатор строит график теоретической цены Опциона.
TrendMFI_v1_HTF
Индикатор TrendMFI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахTrendDeMarker_v1
Осциллятор DeMarker с двумя сигнальными линиями