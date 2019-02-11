Автор идеи - Лисниченко Ю.В.

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Когда нет позиций выставляются два Buy limit и два Sell limit отложенные ордера. Объём первого Buy limit и первого Sell limit рассчитывается исходя из заданных значений Money management и The value for "Money management" (описание этих параметров ниже). А вот объём второго Buy limit и второго Sell limit определяется умножением коэффициента Lot Coefficient на объём первого Buy limit и первого Sell limit соответственно. Перед выставлением проверятся текущий спред и если он больше параметра Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.

Для Buy limit и Sell limit задаются свои отступы от цены (это также является шагом сетки) в Indent Buy limit и Indent Sell limit соответственно.

Трейлинг, как и выставление новых отложенных ордеров работают только в момент рождения нового бара.





EURUSD, M1:





Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").