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Fenicks - эксперт для MetaTrader 5

WiDragon
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2030
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Автор идеи - Лисниченко Ю.В.

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Когда нет позиций выставляются два Buy limit и два Sell limit отложенные  ордера. Объём первого Buy limit и первого Sell limit рассчитывается исходя из заданных значений Money management и The value for "Money management" (описание этих параметров ниже). А вот объём второго Buy limit и второго Sell limit определяется умножением коэффициента Lot Coefficient на объём первого Buy limit и первого Sell limit соответственно. Перед выставлением проверятся текущий спред и если он больше параметра Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.

Для Buy limit и Sell limit задаются свои отступы от цены (это также является шагом сетки) в Indent Buy limit и Indent Sell limit соответственно.

Трейлинг, как и выставление новых отложенных ордеров работают только в момент рождения нового бара. 


EURUSD, M1:


Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

Tick rate Tick rate

Торговая стратегия на скорости тиков

TrendRSI_v1_HTF TrendRSI_v1_HTF

Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Option Theoretical Price Chart Option Theoretical Price Chart

Индикатор строит график теоретической цены Опциона.

cm ea StopOrdersTrendLine cm ea StopOrdersTrendLine

Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.