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Fenicks - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Лисниченко Ю.В.
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Когда нет позиций выставляются два Buy limit и два Sell limit отложенные ордера. Объём первого Buy limit и первого Sell limit рассчитывается исходя из заданных значений Money management и The value for "Money management" (описание этих параметров ниже). А вот объём второго Buy limit и второго Sell limit определяется умножением коэффициента Lot Coefficient на объём первого Buy limit и первого Sell limit соответственно. Перед выставлением проверятся текущий спред и если он больше параметра Allowable spread - отложенные ордера не выставляются.
Для Buy limit и Sell limit задаются свои отступы от цены (это также является шагом сетки) в Indent Buy limit и Indent Sell limit соответственно.
Трейлинг, как и выставление новых отложенных ордеров работают только в момент рождения нового бара.
EURUSD, M1:
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия на скорости тиковTrendRSI_v1_HTF
Индикатор TrendRSI_v1 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор строит график теоретической цены Опциона.cm ea StopOrdersTrendLine
Советник ставит отложенный ордер на определенном расстоянии от трендовой линии. И тралит его вдоль нее.