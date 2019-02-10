Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Индикатор ColorLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Двадцать индикаторов WPR в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности