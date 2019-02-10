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Strength_Osc - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор MA, MACD or Stochastic strength - осциллятор "силы тенденции" на основе трёх стандартных индикаторов: Moving Average, MACD и Stochastic Oscillator. Отображает в виде гистограммы разницу между главной и сигнальной линией выбранного осциллятора, или разницу между быстрой и медленной МА. Дополнительно отображает два уровня (положительный и отрицательный) средней величины силы на текущем баре.
Имеет тринадцать настраиваемых параметров:
- Strength mode - режим расчёта "силы" (используемый индикатор)
- MA strength - быстрая и медленная скользящие средние
- MACD strength - MACD и его сигнальная линия
- Stochactic strength - Stochactic и его сигнальная линия
- Fast MA period - период расчёта быстрой MA
- Slow MA period - период расчёта медленной MA
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD
- Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic
- Stochastic period %D - период расчёта линии %D Stochastic
- Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
- Method MA,Stochastic - метод расчёта MA и Stochastic
- MA,MACD applied price - цена расчёта MA и MACD
- Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
- Number of bars for calculating levels - период для расчёта уровней
Расчёт:
Strength = Main - Signal
LevelPos = AvgStrengthPos
LevelNeg = AvgStrengthNeg
где:
Main - главная линия MACD или Stochastic, или быстрая MA
Signal - сигнальная линия MACD или Stochastic, или медленная MA
LevelPos - Среднее значение (SMA) положительных значений Strength за период Number of bars for calculating levels
LevelNeg - Среднее значение (SMA) отрицательных значений Strength за период Number of bars for calculating levels
Рис.1. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MA strength
Рис.2. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MACD strength
Рис.3. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = Stochactic strength
Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout AlertsPeriod_Open_Line
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