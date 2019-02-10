Индикатор-осциллятор MA, MACD or Stochastic strength - осциллятор "силы тенденции" на основе трёх стандартных индикаторов: Moving Average, MACD и Stochastic Oscillator. Отображает в виде гистограммы разницу между главной и сигнальной линией выбранного осциллятора, или разницу между быстрой и медленной МА. Дополнительно отображает два уровня (положительный и отрицательный) средней величины силы на текущем баре.



Имеет тринадцать настраиваемых параметров:

Strength mode - режим расчёта "силы" (используемый индикатор)

- режим расчёта "силы" (используемый индикатор) MA strength - быстрая и медленная скользящие средние

- быстрая и медленная скользящие средние

MACD strength - MACD и его сигнальная линия

- MACD и его сигнальная линия

Stochactic strength - Stochactic и его сигнальная линия

- Stochactic и его сигнальная линия Fast MA period - период расчёта быстрой MA



- период расчёта быстрой MA Slow MA period - период расчёта медленной MA



- период расчёта медленной MA MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD

- период расчёта быстрой EMA MACD MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD

- период расчёта сигнальной SMA MACD Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic



- период расчёта линии %K Stochastic Stochastic period %D - период расчёта линии %D Stochastic

- период расчёта линии %D Stochastic Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic

- период расчёта замедления Stochastic Method MA,Stochastic - метод расчёта MA и Stochastic

- метод расчёта MA и Stochastic MA,MACD applied price - цена расчёта MA и MACD



- цена расчёта MA и MACD Stochastic price field - цены расчёта Stochastic

- цены расчёта Stochastic Number of bars for calculating levels - период для расчёта уровней



Расчёт: Strength = Main - Signal

LevelPos = AvgStrengthPos

LevelNeg = AvgStrengthNeg где: Main - главная линия MACD или Stochastic, или быстрая MA

Signal - сигнальная линия MACD или Stochastic, или медленная MA

LevelPos - Среднее значение (SMA) положительных значений Strength за период Number of bars for calculating levels

LevelNeg - Среднее значение (SMA) отрицательных значений Strength за период Number of bars for calculating levels





Рис.1. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MA strength





Рис.2. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MACD strength





Рис.3. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = Stochactic strength