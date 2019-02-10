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Индикаторы

Strength_Osc - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
7856
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
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Индикатор-осциллятор MA, MACD or Stochastic strength - осциллятор "силы тенденции" на основе трёх стандартных индикаторов: Moving Average, MACD и Stochastic Oscillator. Отображает в виде гистограммы разницу между главной и сигнальной линией выбранного осциллятора, или разницу между быстрой и медленной МА. Дополнительно отображает два уровня (положительный и отрицательный) средней величины силы на текущем баре.

Имеет тринадцать настраиваемых параметров:

  • Strength mode - режим расчёта "силы" (используемый индикатор)
    • MA strength - быстрая и медленная скользящие средние
    • MACD strength - MACD и его сигнальная линия
    • Stochactic strength - Stochactic и его сигнальная линия
  • Fast MA period - период расчёта быстрой MA
  • Slow MA period - период расчёта медленной MA
  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD signal period - период расчёта сигнальной SMA MACD
  • Stochastic period %K - период расчёта линии %K Stochastic
  • Stochastic period %D - период расчёта линии %D Stochastic
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления Stochastic
  • Method MA,Stochastic - метод расчёта MA и Stochastic
  • MA,MACD applied price - цена расчёта MA и MACD
  • Stochastic price field - цены расчёта Stochastic
  • Number of bars for calculating levels - период для расчёта уровней

Расчёт:

Strength = Main - Signal
LevelPos = AvgStrengthPos
LevelNeg = AvgStrengthNeg

где:

Main - главная линия MACD или Stochastic, или быстрая MA
Signal - сигнальная линия MACD или Stochastic, или медленная MA
LevelPos - Среднее значение (SMA) положительных значений Strength за период Number of bars for calculating levels

LevelNeg - Среднее значение (SMA) отрицательных значений Strength за период Number of bars for calculating levels


Рис.1. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MA strength


Рис.2. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = MACD strength


Рис.3. MA, MACD or Stochastic strength. Strength mode = Stochactic strength

AFBSR_BreakoutAlert AFBSR_BreakoutAlert

Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts

Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор Period Open Line

Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat

Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней

Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Din Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Din

Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.