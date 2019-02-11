Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ColorWPR_X20 - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1848
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Ivan Kornilov
Двадцать индикаторов WPR в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.
Рис.1. Индикатор ColorWPR_X20
Индикатор ColorLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахBoa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Din
Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.
Индикатор ColorWPR_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрахColorWPR_X20_Cloud
Индикатор ColorWPR_X20 с добавлением фоновой заливки в зонах перкупленности и перепроданности