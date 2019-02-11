Реальный автор:

Ivan Kornilov



Двадцать индикаторов WPR в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданности. При накидывании индикатора на график можно менять стиль и цвет только первой линии индикатора, остальные линии будут иметь аналогичный вид.





Рис.1. Индикатор ColorWPR_X20