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ColorLaguerre_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора ColorLaguerre.ex5.
Рис.1. Индикатор ColorLaguerre_HTF
Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat
Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней
Двадцать индикаторов WPR в одном окне с возможностью окраски каждой линии в зависимости от её положения относительно зон перекупленности и перепроданностиColorWPR_X20_HTF
Индикатор ColorWPR_X20 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах