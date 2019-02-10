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Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat - индикатор для MetaTrader 5
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Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input uint Length=6; input string FiboName="Fibo_Grand_xN"; //Имя Фибо-объекта input double FiboRatio =1.000; //Коэффициент домножения всех фибоуровней input double FiboLevelsShift=0.000; //Сдвиг по вертикали всех фибоуровней в Фибах от нулевого уровня input uint FiboTotal=3; //Количество дополнительных секторов Фибо сверху или снизу input color FiboColor=clrRed; //Цвет Фибо input uint FiboWidth=4; //толщина линии Фибо //---- input double FiboLevel1 =0.000; //значение фибоуровня 1 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel1=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 1 input uint WidthLevel1=4; //толщина линии фибоуровня 1 input color Color_Level1 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 1 //---- input double FiboLevel2=0.236; //значение фибоуровня 2 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel2=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 2 input uint WidthLevel2=1; //толщина линии фибоуровня 2 input color Color_Level2= clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 2 //---- input double FiboLevel3 =0.382; //значение фибоуровня 3 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel3=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 3 input uint WidthLevel3=1; //толщина линии фибоуровня 3 input color Color_Level3 = clrOrange; //цвет фибоуровня 3 //---- input double FiboLevel4 =0.500; //значение фибоуровня 4 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel4=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 4 input uint WidthLevel4=2; //толщина линии фибоуровня 4 input color Color_Level4 = clrMagenta; //цвет фибоуровня 4 //---- input double FiboLevel5 =0.618; //значение фибоуровня 5 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel5=STYLE_DASH; //стиль линии фибоуровня 5 input uint WidthLevel5=1; //толщина линии фибоуровня 5 input color Color_Level5 = clrBlue; //цвет фибоуровня 5 //---- input double FiboLevel6=0.764; //значение фибоуровня 6 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel6=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 6 input uint WidthLevel6=1; //толщина линии фибоуровня 6 input color Color_Level6 = clrGray; //цвет фибоуровня 6 //---- input double FiboLevel7 = 1.000; //значение фибоуровня 7 input ENUM_LINE_STYLE StyleLevel7=STYLE_SOLID; //стиль линии фибоуровня 7 input uint WidthLevel7=4; //толщина линии фибоуровня 7 input color Color_Level7 = clrDarkViolet; //цвет фибоуровня 7 //---- input bool Fibo_AsRay=true; //отрисовка луча
Рис.1. Индикатор Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat
Strength_Osc
Индикатор MA, MACD or Stochastic strengthAFBSR_BreakoutAlert
Индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts
Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Din
Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних вершинах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней.ColorLaguerre_HTF
Индикатор ColorLaguerre с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах