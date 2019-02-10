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Индикаторы

AFBSR_BreakoutAlert - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
8422
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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Сигнальный индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts на основе расширенных фракталов с возможностью настройки их размерности. Ставит сигнальные указатели на покупку/продажу, а также строит линии поддержки/сопротивления по фракталам и оповещает о пробитии ценой этих линий.

Имеет семь настраиваемых параметров:

  • Frames - размерность фрактала.
  • Show support/resistance - отображать линии поддержки/сопротивления
  • Allowed sides - разрешённые стороны для оповещений
    • Buy and Sell - оповещать о пробитии в обе стороны
    • Buy only - оповещать о пробитии в сторону покупок
    • Sell only - оповещать о пробитии в сторону продаж
  • Alerts enabled - разрешение оповещений (Yes/No)
  • Use alerts - для оповещений использовать алерты
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство



Period_Open_Line Period_Open_Line

Индикатор Period Open Line

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Индикатор Forex Fish 2MA

Strength_Osc Strength_Osc

Индикатор MA, MACD or Stochastic strength

Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat Boa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat

Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней