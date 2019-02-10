Сигнальный индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts на основе расширенных фракталов с возможностью настройки их размерности. Ставит сигнальные указатели на покупку/продажу, а также строит линии поддержки/сопротивления по фракталам и оповещает о пробитии ценой этих линий.

Имеет семь настраиваемых параметров:

Frames - размерность фрактала.

- размерность фрактала. Show support/resistance - отображать линии поддержки/сопротивления

- отображать линии поддержки/сопротивления Allowed sides - разрешённые стороны для оповещений

- разрешённые стороны для оповещений Buy and Sell - оповещать о пробитии в обе стороны

- оповещать о пробитии в обе стороны

Buy only - оповещать о пробитии в сторону покупок

- оповещать о пробитии в сторону покупок

Sell only - оповещать о пробитии в сторону продаж

- оповещать о пробитии в сторону продаж Alerts enabled - разрешение оповещений (Yes/No)



- разрешение оповещений (Yes/No) Use alerts - для оповещений использовать алерты

- для оповещений использовать алерты Send mail - отправлять сообщения на почту

- отправлять сообщения на почту Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство