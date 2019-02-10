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AFBSR_BreakoutAlert - индикатор для MetaTrader 5
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Сигнальный индикатор Advanced Fractals Become Support/Resistance Breakout Alerts на основе расширенных фракталов с возможностью настройки их размерности. Ставит сигнальные указатели на покупку/продажу, а также строит линии поддержки/сопротивления по фракталам и оповещает о пробитии ценой этих линий.
Имеет семь настраиваемых параметров:
- Frames - размерность фрактала.
- Show support/resistance - отображать линии поддержки/сопротивления
- Allowed sides - разрешённые стороны для оповещений
- Buy and Sell - оповещать о пробитии в обе стороны
- Buy only - оповещать о пробитии в сторону покупок
- Sell only - оповещать о пробитии в сторону продаж
- Alerts enabled - разрешение оповещений (Yes/No)
- Use alerts - для оповещений использовать алерты
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
Period_Open_Line
Индикатор Period Open LineFX_FISH_2MA
Индикатор Forex Fish 2MA
Strength_Osc
Индикатор MA, MACD or Stochastic strengthBoa_ZigZag_Fibo_Grand_xN_Stat
Boa_ZigZag с графическим объектом "Уровни Фибоначчи", построенными на двух, последних коленах с расширенными настройками для отображения фибо-уровней