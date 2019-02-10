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Индикаторы

Any_Time_Frame_VWAP - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5488
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
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Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price - отображает взвешенную по объёму среднюю цену (VWAP), рассчитанную на данных заданного таймфрейма.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Timeframe - таймфрейм, на данных которого рассчитывается VWAP

Рис.1. VWAP на данных H12


Рис.2. VWAP на данных D1


Рис.3. VWAP на данных W1



ANN_Strategy_Indicator ANN_Strategy_Indicator

Индикатор ANN Strategy Indicator

ANN_Strategy_HTF_Indicator ANN_Strategy_HTF_Indicator

Индикатор ANN Strategy HTF Indicator

Time_Segmented_Volume Time_Segmented_Volume

Индикатор Time Segmented Volume

Squeeze_Momentum Squeeze_Momentum

Индикатор Squeeze Momentum