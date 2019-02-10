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Any_Time_Frame_VWAP - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price - отображает взвешенную по объёму среднюю цену (VWAP), рассчитанную на данных заданного таймфрейма.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Timeframe - таймфрейм, на данных которого рассчитывается VWAP
Рис.1. VWAP на данных H12
Рис.2. VWAP на данных D1
Рис.3. VWAP на данных W1
ANN_Strategy_Indicator
Индикатор ANN Strategy IndicatorANN_Strategy_HTF_Indicator
Индикатор ANN Strategy HTF Indicator
Time_Segmented_Volume
Индикатор Time Segmented VolumeSqueeze_Momentum
Индикатор Squeeze Momentum