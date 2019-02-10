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Squeeze_Momentum - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Squeeze Momentum - индикатор "сжатия моментума" отображает точки приближения возможного разворота существующей тенденции.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Time_Segmented_Volume
Индикатор Time Segmented VolumeAny_Time_Frame_VWAP
Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price
Bull_Bear_Bar
Индикатор Bull Bear BarFX_FISH_2MA
Индикатор Forex Fish 2MA