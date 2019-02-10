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Индикаторы

Squeeze_Momentum - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5808
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Squeeze Momentum - индикатор "сжатия моментума" отображает точки приближения возможного разворота существующей тенденции.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта


Time_Segmented_Volume Time_Segmented_Volume

Индикатор Time Segmented Volume

Any_Time_Frame_VWAP Any_Time_Frame_VWAP

Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price

Bull_Bear_Bar Bull_Bear_Bar

Индикатор Bull Bear Bar

FX_FISH_2MA FX_FISH_2MA

Индикатор Forex Fish 2MA