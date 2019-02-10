Индикатор Artificial Neural Network Strategy Higher Time Frame Indicator - сделан на основе индикатора Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator, созданного на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети. Для расчётов использует данные со старших таймфреймов.

Имеет два настраиваемых параметра:

Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.

При указании в параметре Higher timeframe таймфрейма, меньше текущего, индикатор будет брать данные с текущего таймфрейма

Рис.1. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H4





Рис.2. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H8