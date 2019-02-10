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Индикаторы

ANN_Strategy_HTF_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4572
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Индикатор Artificial Neural Network Strategy Higher Time Frame Indicator - сделан на основе индикатора Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator, созданного на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети. Для расчётов использует данные со старших таймфреймов.

Имеет два настраиваемых параметра:

  • Threshold - порог срабатывания триггера направления
  • Higher timeframe - старший таймфрейм, с которого будут браться расчётные данные

Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.
При указании в параметре Higher timeframe таймфрейма, меньше текущего, индикатор будет брать данные с текущего таймфрейма

Рис.1. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H4


Рис.2. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H8

Three_MA_Trend_Continuation Three_MA_Trend_Continuation

Индикатор Three MA Trend Continuation

ADX_ROC_Oscillator ADX_ROC_Oscillator

Индикатор ADX ROC Oscillator

ANN_Strategy_Indicator ANN_Strategy_Indicator

Индикатор ANN Strategy Indicator

Any_Time_Frame_VWAP Any_Time_Frame_VWAP

Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price