Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ANN_Strategy_HTF_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4572
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Artificial Neural Network Strategy Higher Time Frame Indicator - сделан на основе индикатора Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator, созданного на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети. Для расчётов использует данные со старших таймфреймов.
Имеет два настраиваемых параметра:
- Threshold - порог срабатывания триггера направления
- Higher timeframe - старший таймфрейм, с которого будут браться расчётные данные
Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.
При указании в параметре Higher timeframe таймфрейма, меньше текущего, индикатор будет брать данные с текущего таймфрейма
Рис.1. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H4
Рис.2. ANN Strategy HTF Indicator, данные с таймфрейма H8
Индикатор Three MA Trend ContinuationADX_ROC_Oscillator
Индикатор ADX ROC Oscillator
Индикатор ANN Strategy IndicatorAny_Time_Frame_VWAP
Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price