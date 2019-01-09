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Volume_Weighted_Average_Price - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume Weighted Average Price - средневзвешенная по объёму цена. Подробнее в Википедии.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Расчёт:
VWAP = TotalSum / VolumeSum
где:
TotalSum = SMA(Median,Period) * Period
VolumeSum = SMA(Volume,Period) * Period
Median = ((High + Low) / 2.0) * Volume
iTrend
Индикатор iTrendParabolic_MARSI_Adaptive_MACD
Индикатор Parabolic MARSI adaptive Macd
Time_Weighted_Average_Price
Индикатор Time Weighted Average PriceWilders_Trailing_Stop
Индикатор Wilders Trailing Stop