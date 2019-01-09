CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Volume_Weighted_Average_Price - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3269
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Volume Weighted Average Price - средневзвешенная по объёму цена. Подробнее в Википедии.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Расчёт:

VWAP = TotalSum / VolumeSum

где:

TotalSum = SMA(Median,Period) * Period

VolumeSum = SMA(Volume,Period) * Period

Median = ((High + Low) / 2.0) * Volume

iTrend iTrend

Индикатор iTrend

Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD Parabolic_MARSI_Adaptive_MACD

Индикатор Parabolic MARSI adaptive Macd

Time_Weighted_Average_Price Time_Weighted_Average_Price

Индикатор Time Weighted Average Price

Wilders_Trailing_Stop Wilders_Trailing_Stop

Индикатор Wilders Trailing Stop