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Индикаторы

ANN_Strategy_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5429
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator. Индикатор был создан на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети с использованием трёхлетней истории биткоинов.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Threshold - порог срабатывания триггера направления

Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.


ANN_Strategy_HTF_Indicator ANN_Strategy_HTF_Indicator

Индикатор ANN Strategy HTF Indicator

Three_MA_Trend_Continuation Three_MA_Trend_Continuation

Индикатор Three MA Trend Continuation

Any_Time_Frame_VWAP Any_Time_Frame_VWAP

Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price

Time_Segmented_Volume Time_Segmented_Volume

Индикатор Time Segmented Volume