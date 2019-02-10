Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ANN_Strategy_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5429
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator. Индикатор был создан на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети с использованием трёхлетней истории биткоинов.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Threshold - порог срабатывания триггера направления
Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.
ANN_Strategy_HTF_Indicator
Индикатор ANN Strategy HTF IndicatorThree_MA_Trend_Continuation
Индикатор Three MA Trend Continuation
Any_Time_Frame_VWAP
Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average PriceTime_Segmented_Volume
Индикатор Time Segmented Volume