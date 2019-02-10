Индикатор Artificial Neural Network (ANN) Strategy Indicator. Индикатор был создан на основе данных обучения четырёхслойной нейронной сети с использованием трёхлетней истории биткоинов.

Имеет один настраиваемый параметр:

Threshold - порог срабатывания триггера направления

Положительные значения гистограммы - голубые столбцы - указывают на бычий рынок, отрицательные, красные - на медвежий.



