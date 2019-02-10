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Time_Segmented_Volume - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Time Segmented Volume - отображает накопление/распределение актива. Положительные значения осциллятора указывают на силу покупателей, отрицательные - на силу продавцов.
Имеет один настраиваемый параметр:
- Period - период расчёта
Для определения возможных точек разворота существующей тенденции можно использовать дивергенции между значениями осциллятора и цены.
Any_Time_Frame_VWAP
Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average PriceANN_Strategy_Indicator
Индикатор ANN Strategy Indicator
Squeeze_Momentum
Индикатор Squeeze MomentumBull_Bear_Bar
Индикатор Bull Bear Bar