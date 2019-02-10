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Индикаторы

Time_Segmented_Volume - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
6039
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
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Индикатор Time Segmented Volume - отображает накопление/распределение актива. Положительные значения осциллятора указывают на силу покупателей, отрицательные - на силу продавцов.

Имеет один настраиваемый параметр:

  • Period - период расчёта

Для определения возможных точек разворота существующей тенденции можно использовать дивергенции между значениями осциллятора и цены.

Any_Time_Frame_VWAP Any_Time_Frame_VWAP

Индикатор Any timeframe Volume Weighted Average Price

ANN_Strategy_Indicator ANN_Strategy_Indicator

Индикатор ANN Strategy Indicator

Squeeze_Momentum Squeeze_Momentum

Индикатор Squeeze Momentum

Bull_Bear_Bar Bull_Bear_Bar

Индикатор Bull Bear Bar