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Индикаторы

MTF_Price_Bar - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3950
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
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Индикатор Multi Time Frame Price Bar отображает в отдельном окне заданное количество свечей с выбранных таймфреймов текущего символа.

Имеет двадцать семь настраиваемых параметров:

  • The number of bars of each timeframe - количество отображаемых баров каждого выбранного таймфрейма
  • The gap between datas - дистанция в барах между данными разных таймфреймов
  • Bullish candle color - цвет бычьей свечи
  • Bearish candle color - свет медвежьей свечи
  • Neutral candle color - цвет свечи без тела
  • Description color - цвет описаний блоков свечей
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

Рис.1. Multi Time Frame Price Bar. Данные с таймфреймов M30, M15 и M5


Рис.2. Multi Time Frame Price Bar. Данные с таймфрейма M30




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