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MTF_Price_Bar - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Multi Time Frame Price Bar отображает в отдельном окне заданное количество свечей с выбранных таймфреймов текущего символа.
Имеет двадцать семь настраиваемых параметров:
- The number of bars of each timeframe - количество отображаемых баров каждого выбранного таймфрейма
- The gap between datas - дистанция в барах между данными разных таймфреймов
- Bullish candle color - цвет бычьей свечи
- Bearish candle color - свет медвежьей свечи
- Neutral candle color - цвет свечи без тела
- Description color - цвет описаний блоков свечей
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Рис.1. Multi Time Frame Price Bar. Данные с таймфреймов M30, M15 и M5
Рис.2. Multi Time Frame Price Bar. Данные с таймфрейма M30
CCI_MACD_Overlay
Индикатор CCI/MACD OverlayTrix_Bar
Индикатор Trix Bar