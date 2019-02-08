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Generic_Overlay_Heatmap - индикатор для MetaTrader 5
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Информационно-сигнальный индикатор Generic Overlay Heatmap выводит состояние одного из шести осцилляторов (на выбор) в отдельном окне графика.
Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:
- Indicator to use - индикатор, состояние которого будет отображаться
- RSI - стандартный Relative Strength Index
- Stochastic - стандартный Stochastic Oscillator
- CCI - стандартный Commodity Channel Index
- Ultimate osc - пользовательский Ultimate Oscillator (UO)
- MACD - стандартный Moving Average Convergence/Divergence
- WPR - стандартный Williams’ Percent Range
- Behavior to analyze - анализируемое поведение
- Slope - направление линии индикатора
- Level - выше/ниже заданного уровня
- Overbought/Oversold - нахождение в зонах перекупленности/перепроданности (для MACD - выше/ниже заданного порога)
- Signal MA - выше/ниже сигнальной скользящей средней, построенной по линии анализируемого осциллятора
- Signal MA period - период расчёта сигнальной МА
- Signal MA method - метод расчёта сигнальной МА
- Signal MA applied price - цена расчёта сигнальной МА
- RSI period - период расчёта RSI
- RSI main level - отслеживаемый уровень RSI (Level)
- RSI overbought - уровень перекупленности RSI
- RSI oversold - уровень перепроданности RSI
- Stochastic period %K - период расчёта линии %K стохастика
- Stochastic period %D - период расчёта линии %D стохастика
- Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
- Stochastic main level - отслеживаемый уровень стохастика (Level)
- Stochastic overbought - уровень перекупленности стохастика
- Stochastic oversold - уровень перепроданности стохастика
- CCI period - период расчёта CCI
- CCI main level - отслеживаемый уровень CCI (Level)
- CCI overbought - уровень перекупленности CCI
- CCI oversold - уровень перепроданности CCI
- Ultimate Oscillator first momentum period - период расчёта первого моментума UO
- Ultimate Oscillator second momentum period - период расчёта второго моментума UO
- Ultimate Oscillator third momentum period - период расчёта третьего моментума UO
- Ultimate Oscillator main level - отслеживаемый уровень UO (Level)
- Ultimate Oscillator overbought - уровень перекупленности UO
- Ultimate Oscillator oversold - уровень перепроданности UO
- MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
- MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
- MACD signal period - период расчёта сигнальной линии MACD (SMA)
- MACD main level - отслеживаемый уровень MACD (Level)
- MACD threshold (in points) - отслеживаемый пороговый уровень MACD в режиме отслеживания поведения Overbought/Oversold. Для
Overbought используется положительное значение MACD threshold, для Oversold используется отрицательное значение MACD threshold
- WPR period - период расчёта WPR
- WPR main level - отслеживаемый уровень WPR (Level)
- WPR overbought - уровень перекупленности WPR
- WPR oversold - уровень перепроданности WPR
Рис.1. Generic Overlay Heatmap. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope
Рис.2. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope
Рис.3. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Level
Рис.4. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Overbought/Oversold
Рис.5. Generic Overlay Heatmap + RSI with SMMA. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Signal MA
Индикатор Aroon oscillator HeatmapPA_Colored_Candle_Dashboard
Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard
Индикатор Aroon oscillator with alertsMTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard