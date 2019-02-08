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Индикаторы

Generic_Overlay_Heatmap - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
5512
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
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Информационно-сигнальный индикатор Generic Overlay Heatmap выводит состояние одного из шести осцилляторов (на выбор) в отдельном окне графика.

Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

  • Indicator to use - индикатор, состояние которого будет отображаться
  • Behavior to analyze - анализируемое поведение
    • Slope - направление линии индикатора
    • Level - выше/ниже заданного уровня
    • Overbought/Oversold - нахождение в зонах перекупленности/перепроданности (для MACD - выше/ниже заданного порога)
    • Signal MA - выше/ниже сигнальной скользящей средней, построенной по линии анализируемого осциллятора
  • Signal MA period - период расчёта сигнальной МА
  • Signal MA method - метод расчёта сигнальной МА
  • Signal MA applied price - цена расчёта сигнальной МА
  • RSI period - период расчёта RSI
  • RSI main level - отслеживаемый уровень RSI (Level)
  • RSI overbought - уровень перекупленности RSI
  • RSI oversold - уровень перепроданности RSI
  • Stochastic period %K - период расчёта линии %K стохастика
  • Stochastic period %D - период расчёта линии %D стохастика
  • Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика
  • Stochastic main level - отслеживаемый уровень стохастика (Level)
  • Stochastic overbought - уровень перекупленности стохастика
  • Stochastic oversold - уровень перепроданности стохастика
  • CCI period - период расчёта CCI
  • CCI main level - отслеживаемый уровень CCI (Level)
  • CCI overbought - уровень перекупленности CCI
  • CCI oversold - уровень перепроданности CCI
  • Ultimate Oscillator first momentum period - период расчёта первого моментума UO
  • Ultimate Oscillator second momentum period - период расчёта второго моментума UO
  • Ultimate Oscillator third momentum period - период расчёта третьего моментума UO
  • Ultimate Oscillator main level - отслеживаемый уровень UO (Level)
  • Ultimate Oscillator overbought - уровень перекупленности UO
  • Ultimate Oscillator oversold - уровень перепроданности UO
  • MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD
  • MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD
  • MACD signal period - период расчёта сигнальной линии MACD (SMA)
  • MACD main level - отслеживаемый уровень MACD (Level)
  • MACD threshold (in points) - отслеживаемый пороговый уровень MACD в режиме отслеживания поведения Overbought/Oversold. Для
    Overbought используется положительное значение MACD threshold, для Oversold используется отрицательное значение MACD threshold
  • WPR period - период расчёта WPR
  • WPR main level - отслеживаемый уровень WPR (Level)
  • WPR overbought - уровень перекупленности WPR
  • WPR oversold - уровень перепроданности WPR

Рис.1. Generic Overlay Heatmap. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope


Рис.2. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope


Рис.3. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Level


Рис.4. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Overbought/Oversold


Рис.5. Generic Overlay Heatmap + RSI with SMMA. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Signal MA



Aroon_Oscillator_HeatMap Aroon_Oscillator_HeatMap

Индикатор Aroon oscillator Heatmap

PA_Colored_Candle_Dashboard PA_Colored_Candle_Dashboard

Индикатор Multitimeframe Multi Currency Pair PA Colored Candle Dashboard

Aroon_Oscillator_with_Alerts Aroon_Oscillator_with_Alerts

Индикатор Aroon oscillator with alerts

MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard