Информационно-сигнальный индикатор Generic Overlay Heatmap выводит состояние одного из шести осцилляторов (на выбор) в отдельном окне графика.

Имеет тридцать четыре настраиваемых параметра:

Indicator to use - индикатор, состояние которого будет отображаться

- индикатор, состояние которого будет отображаться RSI - стандартный Relative Strength Index



- стандартный Relative Strength Index

Stochastic - стандартный Stochastic Oscillator

- стандартный Stochastic Oscillator

CCI - стандартный Commodity Channel Index



- стандартный Commodity Channel Index

Ultimate osc - пользовательский Ultimate Oscillator (UO)



- пользовательский Ultimate Oscillator (UO)

MACD - стандартный Moving Average Convergence/Divergence

- стандартный

WPR - стандартный Williams’ Percent Range

- стандартный Behavior to analyze - анализируемое поведение

Slope - направление линии индикатора



Level - выше/ниже заданного уровня



Overbought/Oversold - нахождение в зонах перекупленности/перепроданности (для MACD - выше/ниже заданного порога)



Signal MA - выше/ниже сигнальной скользящей средней, построенной по линии анализируемого осциллятора

Signal MA period - период расчёта сигнальной МА

- период расчёта сигнальной МА Signal MA method - метод расчёта сигнальной МА

- метод расчёта сигнальной МА Signal MA applied price - цена расчёта сигнальной МА

- цена расчёта сигнальной МА RSI period - период расчёта RSI

- период расчёта RSI RSI main level - отслеживаемый уровень RSI (Level)

- отслеживаемый уровень RSI (Level) RSI overbought - уровень перекупленности RSI

- уровень перекупленности RSI RSI oversold - уровень перепроданности RSI

- уровень перепроданности RSI Stochastic period %K - период расчёта линии %K стохастика

- период расчёта линии %K стохастика Stochastic period %D - период расчёта линии %D стохастика

- период расчёта линии %D стохастика Stochastic slowing - период расчёта замедления стохастика

- период расчёта замедления стохастика Stochastic main level - отслеживаемый уровень стохастика (Level)

- отслеживаемый уровень стохастика (Level) Stochastic overbought - уровень перекупленности стохастика

- уровень перекупленности стохастика Stochastic oversold - уровень перепроданности стохастика

- уровень перепроданности стохастика CCI period - период расчёта CCI

- период расчёта CCI CCI main level - отслеживаемый уровень CCI (Level)

- отслеживаемый уровень CCI (Level) CCI overbought - уровень перекупленности CCI

- уровень перекупленности CCI CCI oversold - уровень перепроданности CCI

- уровень перепроданности CCI Ultimate Oscillator first momentum period - период расчёта первого моментума UO

- период расчёта первого моментума UO Ultimate Oscillator second momentum period - период расчёта второго моментума UO

- период расчёта второго моментума UO Ultimate Oscillator third momentum period - период расчёта третьего моментума UO

- период расчёта третьего моментума UO Ultimate Oscillator main level - отслеживаемый уровень UO (Level)

- отслеживаемый уровень UO (Level) Ultimate Oscillator overbought - уровень перекупленности UO

- уровень перекупленности UO Ultimate Oscillator oversold - уровень перепроданности UO

- уровень перепроданности UO MACD fast EMA period - период расчёта быстрой EMA MACD

- период расчёта быстрой EMA MACD MACD slow EMA period - период расчёта медленной EMA MACD

- период расчёта медленной EMA MACD MACD signal period - период расчёта сигнальной линии MACD (SMA)

- период расчёта сигнальной линии MACD (SMA) MACD main level - отслеживаемый уровень MACD (Level)

- отслеживаемый уровень MACD (Level) MACD threshold (in points) - отслеживаемый пороговый уровень MACD в режиме отслеживания поведения Overbought/Oversold. Для

Overbought используется положительное значение MACD threshold, для Oversold используется отрицательное значение MACD threshold

- отслеживаемый пороговый уровень MACD в режиме отслеживания поведения WPR period - период расчёта WPR

WPR main level - отслеживаемый уровень WPR (Level)

WPR overbought - уровень перекупленности WPR

WPR oversold - уровень перепроданности WPR

Рис.1. Generic Overlay Heatmap. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope





Рис.2. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Slope





Рис.3. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Level





Рис.4. Generic Overlay Heatmap + RSI. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Overbought/Oversold





Рис.5. Generic Overlay Heatmap + RSI with SMMA. Indicator to use = RSI, Behavior to analyze = Signal MA







