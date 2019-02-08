CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Aroon_Oscillator_with_Alerts - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4027
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор-осциллятор Aroon oscillator with alerts. Индикатор Aroon Filter с алертами.
При регистрации пересечения гистограммой заданных уровней фильтра, оповещает о событии.

Имеет пять настраиваемых параметров:

  • Period - период расчёта
  • Filter - величина фильтра
  • Show alerts - оповещать алертами
  • Send mail - отправлять сообщения на почту
  • Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство


Generic_Overlay_Heatmap Generic_Overlay_Heatmap

Индикатор Generic Overlay Heatmap

Aroon_Oscillator_HeatMap Aroon_Oscillator_HeatMap

Индикатор Aroon oscillator Heatmap

MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard

Guppy_Count_Back_Line Guppy_Count_Back_Line

Индикатор Guppy count back line