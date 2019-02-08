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Aroon_Oscillator_with_Alerts - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор-осциллятор Aroon oscillator with alerts. Индикатор Aroon Filter с алертами.
При регистрации пересечения гистограммой заданных уровней фильтра, оповещает о событии.
Имеет пять настраиваемых параметров:
- Period - период расчёта
- Filter - величина фильтра
- Show alerts - оповещать алертами
- Send mail - отправлять сообщения на почту
- Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство
Generic_Overlay_Heatmap
Индикатор Generic Overlay HeatmapAroon_Oscillator_HeatMap
Индикатор Aroon oscillator Heatmap
MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar DashboardGuppy_Count_Back_Line
Индикатор Guppy count back line