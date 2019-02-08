Индикатор-осциллятор Aroon oscillator with alerts. Индикатор Aroon Filter с алертами.

При регистрации пересечения гистограммой заданных уровней фильтра, оповещает о событии.



Имеет пять настраиваемых параметров:

Period - период расчёта

- период расчёта Filter - величина фильтра

- величина фильтра Show alerts - оповещать алертами

- оповещать алертами Send mail - отправлять сообщения на почту

- отправлять сообщения на почту Send push-notifications - отправлять push-оповещения на мобильное устройство



