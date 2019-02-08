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MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard - отображает на панели текущие данные индикатора Fractal bar с заданных таймфреймов выбранных символов.
Имеет тридцать три настраиваемых параметра:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пусто - текущий символ
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки алертов:
- Show alerts - показывать алерты при совпадении направлений на каждом из выбранных таймфреймов любого символа
- Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах
Настройки отображения панели:
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: FBI Bullish color - цвет бычьего направления индикатора Fractal bar
- Panel: FBI Bearish color - цвет медвежьего направления индикатора Fractal bar
- Panel: FBI Neutral color - цвет отсутствия направления индикатора Fractal bar
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
Aroon_Oscillator_with_Alerts
Индикатор Aroon oscillator with alertsGeneric_Overlay_Heatmap
Индикатор Generic Overlay Heatmap
Guppy_Count_Back_Line
Индикатор Guppy count back lineMTF_MCP_ADX_DMI_List
Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard