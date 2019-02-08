CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4463
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard - отображает на панели текущие данные индикатора Fractal bar с заданных таймфреймов выбранных символов.

Имеет тридцать три настраиваемых параметра:

  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Если пусто - текущий символ
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки алертов:
  • Show alerts - показывать алерты при совпадении направлений на каждом из выбранных таймфреймов любого символа
  • Alert interval (min) - интервал повторения алертов в минутах

    Настройки отображения панели:
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: FBI Bullish color - цвет бычьего направления индикатора Fractal bar
  • Panel: FBI Bearish color - цвет медвежьего направления индикатора Fractal bar
  • Panel: FBI Neutral color - цвет отсутствия направления индикатора Fractal bar
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


Aroon_Oscillator_with_Alerts Aroon_Oscillator_with_Alerts

Индикатор Aroon oscillator with alerts

Generic_Overlay_Heatmap Generic_Overlay_Heatmap

Индикатор Generic Overlay Heatmap

Guppy_Count_Back_Line Guppy_Count_Back_Line

Индикатор Guppy count back line

MTF_MCP_ADX_DMI_List MTF_MCP_ADX_DMI_List

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard