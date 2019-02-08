Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard - отображает на панели текущие данные индикатора Fractal bar с заданных таймфреймов выбранных символов.

Имеет тридцать три настраиваемых параметра:



Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой