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Индикаторы

Guppy_Count_Back_Line - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
3977
Рейтинг:
(9)
Опубликован:
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Индикатор Guppy count back line - индикатор волатильности, разработанный Дэрилом Гуппи (Daryl Guppy).

Настраиваемых параметров не имеет.

"Линии обратного отсчёта" индикатора можно использовать как значения стоплосс, или в качестве линий входа на прорыве тренда.



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