Индикатор Guppy count back line - индикатор волатильности, разработанный Дэрилом Гуппи (Daryl Guppy).

Настраиваемых параметров не имеет.

"Линии обратного отсчёта" индикатора можно использовать как значения стоплосс, или в качестве линий входа на прорыве тренда.