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Guppy_Count_Back_Line - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Guppy count back line - индикатор волатильности, разработанный Дэрилом Гуппи (Daryl Guppy).
Настраиваемых параметров не имеет.
"Линии обратного отсчёта" индикатора можно использовать как значения стоплосс, или в качестве линий входа на прорыве тренда.
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