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Индикаторы

Fractal_Bar_Indicator - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
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Просмотров:
2547
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(14)
Опубликован:
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Индикатор Fractal bar - сигнально-информационный индикатор на основе сравнения цены и фракталов.

Настраиваемых параметров не имеет.

Расчёт:

  • Если цена Close выше последнего верхнего фрактала, то ставится зелёная метка
  • Если цена Close ниже последнего нижнего фрактала, то ставится красная метка
  • Иначе -  ставится серая метка

Верхним фракталом считается бар, цена High которого выше цен High двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.
Нижним фракталом считается бар, цена Low которого ниже цен Low двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.

Последним верхним и последним нижним фракталом считаются последние найденные верхний и нижний фракталы.

На рисунках ниже индикатор Fractals на графике цены добавлен для наглядности:


Pro_Go Pro_Go

Индикатор Williams Pro-Go

MA_Rounding_Candle_HTF MA_Rounding_Candle_HTF

Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

Ketty Ketty

Работа с отложенными Buy stop и Sell stop ордерами.

UniMagicNumber UniMagicNumber

Поможет получить уникальный магический номер, который привязан к трем элементам: название Символа, Таймфрейм, Префиксный номер.