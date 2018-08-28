Расчёт:



Верхним фракталом считается бар, цена High которого выше цен High двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.

Нижним фракталом считается бар, цена Low которого ниже цен Low двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.

Последним верхним и последним нижним фракталом считаются последние найденные верхний и нижний фракталы.