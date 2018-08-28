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Fractal_Bar_Indicator - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Fractal bar - сигнально-информационный индикатор на основе сравнения цены и фракталов.
Настраиваемых параметров не имеет.
Расчёт:
- Если цена Close выше последнего верхнего фрактала, то ставится зелёная метка
- Если цена Close ниже последнего нижнего фрактала, то ставится красная метка
- Иначе - ставится серая метка
Верхним фракталом считается бар, цена High которого выше цен High двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.
Нижним фракталом считается бар, цена Low которого ниже цен Low двух соседних баров слева и двух соседних баров справа.
Последним верхним и последним нижним фракталом считаются последние найденные верхний и нижний фракталы.
На рисунках ниже индикатор Fractals на графике цены добавлен для наглядности:
Индикатор Williams Pro-GoMA_Rounding_Candle_HTF
Индикатор MA_Rounding_Candle_HTF с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
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