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MTF_MCP_ADX_DMI_List - индикатор для MetaTrader 5
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор ADX (Average Directional Movement Index) в виде таблицы значений +DI и -DI по символам и таймфреймам, а также указывает стрелками текущее направление тренда по соотношению значений ADX, +DI и -DI. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:
- ADX Period - период расчёта ADX
- ADX entry level - пороговый уровень ADX
Настройки списка используемых символов таймфреймов:
- Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
- Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
- Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
... ... ...
- Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
- Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1
Настройки вывода сообщений
- Show alerts - показывать оповещения алертом
- Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта
Настройки отображения панели
- Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
- Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
- Panel: Background color - цвет фона панели
- Panel: Border color - цвет рамки панели
- Panel: Texts color - цвет текстов панели
- Panel: Up color - цвет стрелок восходящего тренда
- Panel: Down color - цвет стрелок нисходящего тренда
- Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояния
- Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
- Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI > -DI
Фиксируется восходящий тренд и ставится стрелка вверх
- Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI < -DI
Фиксируется нисходящий тренд и ставится стрелка вниз
Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой
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