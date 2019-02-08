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Индикаторы

MTF_MCP_ADX_DMI_List - индикатор для MetaTrader 5

Scriptor
Scriptor

Scriptor

1610 кодов 16 тем 187 комментариев
Просмотров:
4198
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор ADX (Average Directional Movement Index) в виде таблицы значений +DI и -DI по символам и таймфреймам, а также указывает стрелками текущее направление тренда по соотношению значений ADX, +DI и -DI. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:
  • ADX Period - период расчёта ADX
  • ADX entry level - пороговый уровень ADX

    Настройки списка используемых символов таймфреймов:
  • Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ
  • Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1
  • Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2
    ... ... ...
  • Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1
  • Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1

    Настройки вывода сообщений
  • Show alerts - показывать оповещения алертом
  • Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта

    Настройки отображения панели
  • Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели
  • Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели
  • Panel: Background color - цвет фона панели
  • Panel: Border color - цвет рамки панели
  • Panel: Texts color - цвет текстов панели
  • Panel: Up color - цвет стрелок восходящего тренда
  • Panel: Down color - цвет стрелок нисходящего тренда
  • Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояния
  • Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен
  • Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI > -DI
    Фиксируется восходящий тренд и ставится стрелка вверх
  • Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI < -DI
    Фиксируется нисходящий тренд и ставится стрелка вниз

Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой


Guppy_Count_Back_Line Guppy_Count_Back_Line

Индикатор Guppy count back line

MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard MTF_MCP_Fractal_Bar_Dashboard

Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair Fractal Bar Dashboard

Breakdown Xonax Breakdown Xonax

Торговля на пробой High или Low бара #1

iCCI iRSI Mechanic iCCI iRSI Mechanic

Стратегия по двум индикаторам (один из них главный, а второй вспомогательный).