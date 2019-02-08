Информационная панель Multitimeframe Multi Currency Pair ADX/DMI Dashboard - это мультитаймфреймный, мультисимвольный индикатор ADX (Average Directional Movement Index) в виде таблицы значений +DI и -DI по символам и таймфреймам, а также указывает стрелками текущее направление тренда по соотношению значений ADX, +DI и -DI. При совпадении направлений по всем таймфреймам любого из используемых символов, индикатор сообщает об этом алертом, повторяющимся через заданное количество минут.

ADX Period - период расчёта ADX

- период расчёта ADX ADX entry level - пороговый уровень ADX



Настройки списка используемых символов таймфреймов:

- пороговый уровень ADX Настройки списка используемых символов таймфреймов: Symbols list (Comma Separated Pairs, empty - current symbol) - список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ

- список отображаемых символов. В качестве разделителя используется запятая. Пустое значение - текущий символ Use 1 minute timeframe - использовать таймфрейм M1

- использовать таймфрейм M1 Use 2 minute timeframe - использовать таймфрейм M2

... ... ...

- использовать таймфрейм M2 ... ... ... Use 1 Week timeframe - использовать таймфрейм W1

- использовать таймфрейм W1 Use 1 Month timeframe - использовать таймфрейм MN1



Настройки вывода сообщений

- использовать таймфрейм MN1 Настройки вывода сообщений Show alerts - показывать оповещения алертом

- показывать оповещения алертом Alert interval (min) - интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта



Настройки отображения панели

- интервал алертов в минутах при сохранении условия алерта Настройки отображения панели Panel: X-coordinate - начальная X-координата панели

- начальная X-координата панели Panel: Y-coordinate - начальная Y-координата панели

- начальная Y-координата панели Panel: Background color - цвет фона панели

- цвет фона панели Panel: Border color - цвет рамки панели

- цвет рамки панели Panel: Texts color - цвет текстов панели

- цвет текстов панели Panel: Up color - цвет стрелок восходящего тренда

- цвет стрелок восходящего тренда Panel: Down color - цвет стрелок нисходящего тренда

- цвет стрелок нисходящего тренда Panel: Neutral color - цвет нейтрального состояния

- цвет нейтрального состояния Panel: Background opacity - непрозрачность фона панели. 0 - полностью прозрачен, 255 - полностью непрозрачен Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI > -DI

Фиксируется восходящий тренд и ставится стрелка вверх Если ADX > ADX entry level и ADX > PrevADX и +DI < -DI

Фиксируется нисходящий тренд и ставится стрелка вниз Для удобства использования, панель можно перемещать по экрану мышкой

Имеет тридцать пять настраиваемых параметров:



