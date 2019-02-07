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ASCV 3 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие второй версии ASCV 2. Применяется торговый движок "barabashkakvn Trading engine 2.000". Трейлинг теперь можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Использует индикатор BrainTrend1Sig:
и за его настройки отвечают параметры
- BrainTrend1: ATR averaging period
- BrainTrend1: STO averaging period
- BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price
Проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0". Трейлинг можно задавать двумя способами:
- трейлинг с минимальным интервалом в секундах (параметр Trailing, in seconds должен быть больше или равен "10")
- трейлинг только в момент рождения нового бара (параметр Trailing, in seconds должен быть меньше "10")
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Обратите внимание: торговый сигнал имеет наивысший приоритет! Ограничить его исполнение можно только при помощи параметра Only one positions. Если Only one positions равен "true" и количество позиций открытых этим советником на данном символе больше "1" - тогда торговый сигнал игнорируется.
Параметр Close opposite равен "true": сначала ЗАКРЫВАЕМ противоположную позицию, потом отрабатываем торговый сигнал.
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия "Escort"Breakdown Morning Flat
Мультисимвольная торговая система на пробой утреннего флета.
Торговая стратегия на индикаторе iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Работа отложенными Stop ордерами Buy stop и Sell stop.Traffic
Трейлинг по индикатору iMA (Moving Average, MA)