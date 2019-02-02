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ASCV 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2127
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
\MQL5\Indicators\
braintrend1sig.mq5 (7.48 KB) просмотр
ASCV 2.mq5 (77.52 KB) просмотр
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Развитие первой версии ASCV. Изменён  торговый движок, добавлены разделы Дополнительные возможности и Управление размером позиции (расчёт лота) (описание внизу). Теперь Трейлинг работает только в момент рождения нового бара.

Использует индикатор BrainTrend1Sig:

BrainTrend1Sig

и за его настройки отвечают параметры

  • BrainTrend1: ATR averaging period 
  • BrainTrend1: STO averaging period
  • BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price

Проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1. 


Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

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