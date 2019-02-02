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ASCV 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии ASCV. Изменён торговый движок, добавлены разделы Дополнительные возможности и Управление размером позиции (расчёт лота) (описание внизу). Теперь Трейлинг работает только в момент рождения нового бара.
Использует индикатор BrainTrend1Sig:
и за его настройки отвечают параметры
- BrainTrend1: ATR averaging period
- BrainTrend1: STO averaging period
- BrainTrend1: STO smoothing typeBrainTrend1: STO type of price
Проверка торгового сигнала по индикатору производится только в момент рождения нового бара. Сигнал с индикатора снимается на баре #1.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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