Breakdown Morning Flat

Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы



Ожидается пробой в одну сторону по двум символам. Открытие позиции один раз в день, в заданный час Trade Start hour.

Советник определяет минимальную и максимальную цену во временных границах между Morning flat Start hour и Morning flat End hour на двух заданных символах (при этом первый символ - это всегда текущий символ, то есть символ на котором запущен советник). Символы рекомендуется выбирать по такому принципу: USDCAD и USDJPY или EURUSD и EURAUD.





Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").