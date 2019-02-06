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Breakdown Morning Flat - эксперт для MetaTrader 5

Scriptong
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2640
Рейтинг:
(11)
Опубликован:
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Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Принцип работы

Ожидается пробой в одну сторону по двум символам. Открытие позиции один раз в день, в заданный час Trade Start hour.

Советник определяет минимальную и максимальную цену во временных границах между Morning flat Start hour и Morning flat End hour на двух заданных символах (при этом первый символ - это всегда текущий символ, то есть символ на котором запущен советник). Символы рекомендуется выбирать по такому принципу: USDCAD и USDJPY или EURUSD и EURAUD.

Breakdown Morning Flat

Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

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