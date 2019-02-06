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Breakdown Morning Flat - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Ihor Herasko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Принцип работы
Ожидается пробой в одну сторону по двум символам. Открытие позиции один раз в день, в заданный час Trade Start hour.
Советник определяет минимальную и максимальную цену во временных границах между Morning flat Start hour и Morning flat End hour на двух заданных символах (при этом первый символ - это всегда текущий символ, то есть символ на котором запущен советник). Символы рекомендуется выбирать по такому принципу: USDCAD и USDJPY или EURUSD и EURAUD.
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
Торговая стратегия по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI). Возможно включить/выключить мартингейлAfterEffects
Торговый робот по теореме "О наличии памяти (последействия) в случайных последовательностях".