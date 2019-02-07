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Советники

CCI_Reversy - эксперт для MetaTrader 5

EvgeTrofi
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1579
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеи - Evgeniy Trofimov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник на индикаторе iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Работает отложенными Stop ордерами Buy stop и Sell stop.

Принцип работы

Работает отложенными ордерами только если нет позиций.

Как только значение индикатора iCCI на баре #0 переваливает за заданный уровень (CCI level) сразу выставляем отложенный Stop ордер на расстоянии Indent - то есть надеемся на откат цены. Если и на следующем баре индикатор продолжает оставаться за заданным уровнем - снова выставляем отложенный Stop ордер. При срабатывании хоть одного отложенного ордера - все остальные (не сработавшие) удаляем.

CCI_Reversy

Таким образом покупаем по минимальной цене, а продаём по максимальной цене.

Параметры CCI close level BUY и CCI close level SELL - это уровни индикатора CCI на которых закрываются позиции.


Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

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