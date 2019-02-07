CCI_Reversy

Автор идеи - Evgeniy Trofimov

автор кода mq5 - barabashkakvn

Советник на индикаторе iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Работает отложенными Stop ордерами Buy stop и Sell stop.

Принцип работы



Работает отложенными ордерами только если нет позиций.

Как только значение индикатора iCCI на баре #0 переваливает за заданный уровень (CCI level) сразу выставляем отложенный Stop ордер на расстоянии Indent - то есть надеемся на откат цены. Если и на следующем баре индикатор продолжает оставаться за заданным уровнем - снова выставляем отложенный Stop ордер. При срабатывании хоть одного отложенного ордера - все остальные (не сработавшие) удаляем.





Таким образом покупаем по минимальной цене, а продаём по максимальной цене.

Параметры CCI close level BUY и CCI close level SELL - это уровни индикатора CCI на которых закрываются позиции.





Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)



Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").