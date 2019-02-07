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CCI_Reversy - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Evgeniy Trofimov
автор кода mq5 - barabashkakvn
Советник на индикаторе iCCI (Commodity Channel Index, CCI). Работает отложенными Stop ордерами Buy stop и Sell stop.
Принцип работы
Работает отложенными ордерами только если нет позиций.
Как только значение индикатора iCCI на баре #0 переваливает за заданный уровень (CCI level) сразу выставляем отложенный Stop ордер на расстоянии Indent - то есть надеемся на откат цены. Если и на следующем баре индикатор продолжает оставаться за заданным уровнем - снова выставляем отложенный Stop ордер. При срабатывании хоть одного отложенного ордера - все остальные (не сработавшие) удаляем.
Таким образом покупаем по минимальной цене, а продаём по максимальной цене.
Параметры CCI close level BUY и CCI close level SELL - это уровни индикатора CCI на которых закрываются позиции.
Управление размером позиции (расчёт лота отложенного ордера)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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