Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Принцип работы



Особенность именно этой стратегии - в наличии небольшого люфта в сигналах индикатора (задаётся параметром Backlash). Например люфт равен "3" - это означает, что сигналы от индикаторов могут быть не на текущем баре, а в пределе трёх баров. Пусть сигнал BUY с пересечения двух iMA будет на баре #1, а сигнал BUY с iCCI будет на баре #0 и сигнал BUY с iMACD будет на баре #2. В итоге имеем три сигнала BUY в пределах трёх баров.

Тесты на таймрфейме H1 на нескольких символах (по отдельности)









Торговые настройки



В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

Only one positions - в рынке всегда только одна позиция

- в рынке всегда только одна позиция Reverse - переворот торгового сигнала

- переворот торгового сигнала Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

Управление размером позиции (расчёт лота)

Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").