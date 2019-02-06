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Escort TS - эксперт для MetaTrader 5

vicas
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2476
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
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Автор идеи - Ihor Herasko

автор кода mq5 - barabashkakvn

Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).

Принцип работы

Особенность именно этой стратегии - в наличии небольшого люфта в сигналах индикатора (задаётся параметром Backlash). Например люфт равен "3" - это означает, что сигналы от индикаторов могут быть не на текущем баре, а в пределе трёх баров. Пусть сигнал BUY с пересечения двух iMA будет на баре #1, а сигнал BUY с iCCI будет на баре #0 и сигнал BUY с iMACD будет на баре #2. В итоге имеем три сигнала BUY в пределах трёх баров.

Тесты на таймрфейме H1 на нескольких символах (по отдельности)



Торговые настройки

В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop LossTake Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".

Дополнительные возможности

    • Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
    • Reverse - переворот торгового сигнала
    • Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала

    Управление размером позиции (расчёт лота)

    Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").

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