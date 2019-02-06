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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Ihor Herasko
автор кода mq5 - barabashkakvn
Используемые индикаторы: iCCI (Commodity Channel Index, CCI), два индикатора iMA (Moving Average, MA) и один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD).
Принцип работы
Особенность именно этой стратегии - в наличии небольшого люфта в сигналах индикатора (задаётся параметром Backlash). Например люфт равен "3" - это означает, что сигналы от индикаторов могут быть не на текущем баре, а в пределе трёх баров. Пусть сигнал BUY с пересечения двух iMA будет на баре #1, а сигнал BUY с iCCI будет на баре #0 и сигнал BUY с iMACD будет на баре #2. В итоге имеем три сигнала BUY в пределах трёх баров.
Тесты на таймрфейме H1 на нескольких символах (по отдельности)
Торговые настройки
В советнике можно как включать так и выключать уровни Stop Loss, Take Profit и Trailing Stop. Для отключения выбранного параметра достаточно выбранный параметр установить в "0.0".
Дополнительные возможности
- Only one positions - в рынке всегда только одна позиция
- Reverse - переворот торгового сигнала
- Close opposite - закрытие позиций противоположных торговому сигналу, причём сначала идёт гарантированное закрытие противоположной позиции и только потом открытие новой позиции в направлении сигнала
Управление размером позиции (расчёт лота)
Лот может быть как постоянный (Money management установить в Constant lot и задать размер лота в The value for "Money management") так и динамический - в процентах риска на сделку (Money management установить в Risk in percent for a deal и задать процент риска в The value for "Money management").
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